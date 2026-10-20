Po smrti slovenskega triatlonca v Poreču: kako nevaren je Ironman?

Tragična smrt slovenskega triatlonca na tekmi polovičnega Ironmana v Poreču je znova odprla vprašanja o obremenitvah, ki jih vzdržljivostni športi predstavljajo za človeško telo, in o mejah njegove zmogljivosti. Polovični Ironman oziroma Ironman 70.3 je sestavljen iz 1,9 kilometra plavanja, 90 kilometrov kolesarjenja in 21,1 kilometra teka. Za primerjavo: na klasičnem Ironmanu morajo tekmovalci preplavati 3,8 kilometra, prekolesariti 180 kilometrov in preteči maraton, dolg 42,2 kilometra. Kakšne napore takšne preizkušnje zahtevajo od telesa, kakšna tveganja prinašajo in kje so meje človeške vzdržljivosti? O tem smo se pogovarjali s profesorjem Bojanom Knapom, specialistom internistom in vseživljenjskim športnikom. Pretekel je deset maratonov, pri 48 letih pa opravil tudi Ironman. ...