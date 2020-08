Po stezicah znamenite predhodnice Jackie

New York – Kaj dela ameriška prva dama slovenskih korenin Melania Trump? Na družabnih medijih Američane sredi pandemije poziva k varnemu obnašanju ter se zavzema za otroke, v zadnjem času poleg za vse v pobudi Be Best še posebej za tiste v reji in otroke ameriških staroselcev. Nekdanja študentka arhitekture pa se po zgledu predhodnice Jacqueline Kennedy loteva tudi obnove znamenitega rozarija (Rose Garden) Bele hiše.Travnik dolžine 38 metrov in širine osemnajstih, obdan z rožami in grmičevjem, ameriška in druga svetovna javnost dobro pozna s predsedniških tiskovnih konferenc, govorov in drugih dogodkov na washingtonskem ...