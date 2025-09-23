Po štirih desetletjih končno prva faza Nuka 2

V nadaljevanju preberite:

In vendar se premika, bi lahko rekli pred prvim dejanjem, s katerim se bo po štirih desetletjih končno začela uresničevati zamisel o Nuku 2. Začelo naj bi se v kratkem na začetku Rimske ulice, kjer bodo stavbo s hišno številko 1 rekonstruirali in prenovili v izobraževalni center Narodne in univerzitetne knjižnice – s knjigarno v pritličju.

Od zadnjega natečaja, s katerim je bila prejšnja rešitev, Marka Mušiča s konca 80. let, pokopana, je minilo že 13 let, med 120 predlogi je zmagala rešitev biroja Bevk Perović arhitekti. Od takrat je projekt bolj ali manj miroval, namesto knjižnice pa so imeli Ljubljančani parkirišče.

Čeprav sta premier Robert Golob in minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič že jeseni leta 2022 ob obisku Nuka napovedala, da se bo gradnja začela leto pozneje in končala leta 2026, se k uresničitvi premika šele projekt rekonstrukcije objekta na Rimski 1. Kot pojasnjujejo na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki je junija objavilo javno naročilo za izvedbo obnovitvenih del, je v pripravi odločitev o oddaji naročila, v kratkem naj bi sledil podpis pogodbe z izbranim izvajalcem.

V biroju Bevk Perović arhitekti so že večkrat poudarili, da kljub več kot desetletnemu zamiku njihova ideja ostaja aktualna. V zasnovo knjižnice je ujeto zavedanje ne samo o prisotnosti bližnje Plečnikove arhitekture, temveč tudi univerze, rimske Emone, že v idejni rešitvi so predvideli študente kot najštevilnejše uporabnike in čim večjo fleksibilnost prostorov. Prav danes bodo v starem Plečnikovem Nuku predstavili prenovljene čitalniške prostore.