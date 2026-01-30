Po stoletjih iskanj prepričani, da se bo zgodovina arheologije delila na »pred« in »po« tem odkritju

Italijani so prepričani, da bodo v relativno skromni meri odkriti ostanki starorimske zgradbe v Fanu, ki je kot Fanum Fortunae cvetel v času Avgusta, na novo napisali zgodovino zahodne arhitekture. Menijo, da ti ostanki pripadajo edinemu arhitekturnemu objektu, za katerega je znano, da ga je ustvaril Vitruvij, ki je postavil temelje arhitekturne teorije in najvplivneje opredelil ključne principe umetnosti gradnje. Italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli je prepričan, da se bo zgodovina arheologije in raziskav delila na »pred« in »po« tem odkritju.

Mediji v Italiji so minule dni tekmovali v izboru besed, s katerimi bi dali odkritju pod tržnico v Fanu oziroma trgom, ki se imenuje po prvem socialističnem poslancu v rimskem parlamentu Andrei Costi, čim večjo težo. Fanfar ob objavi novice o odkritju ostankov Vitruvijeve bazilike ni manjkalo, navdušeni minister za kulturo je potegnil vzporednico z odkritjem Tutankamonove grobnice leta 1922, ki je bila v 20. stoletju razglašena za odkritje stoletja.