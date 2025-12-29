Po žrebu rekordne Šestice ima Slovenija novega milijonarja

Z Loterije Slovenija so sporočili, da je igra Loto dosegla nov mejnik. Izžrebana je bila namreč rekordna Šestica, in sicer v vrednosti 2.329.866,10 evra. Dobitna kombinacija je bila vplačana na spletnem mestu loterija.si.

Kombinacija, ki je nekoga osrečila tik pred novim letom, je 1-6-11-16-22-38. Po plačilu 15-odstotnega davka v višini 349.479,90 evra, ki ga prejme občina stalnega prebivališča dobitnika, bo Loto milijonar bogatejši za 1.980.386,20 evra. Za prevzem dobitka ima čas do 5. marca prihodnje leto.

Za rekordno je do zdaj veljala 1,9 milijona evrov vredna Šestica, ki je bila izžrebana 4. aprila leta 2024. Dobitnik jo je vplačal na loterija.si. Tokratnarekordna Šestica je sicer že deveta vplačana Šestica od prenove igre Loto in tretja vplačana Šestica letos. Prvo, vredno 1,7 milijona evrov, je dobitnik vplačal v Radečah, so sporočilo z Loterije Slovenija. Šestico, vredno 1,5 milijona evrov, pa prek spleta na loterija.si.

Poleg Šestice visoke dobitke v igri Loto prinaša tudi glavni dobitek 6 plus, ki je bil v letošnjem letu izžreban kar petkrat – dva srečneža sta dobitno kombinacijo 6 plus vplačala prek spleta na loterija.si, srečni kraji vplačil pa so bili še Portorož, Mengeš in Kamnik. Rekordni dobitek 6 plus je bil sicer novembra lani vplačan v Celju – srečnežu je takrat prinesel 1,4 milijona evrov.