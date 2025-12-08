Volk, ki naj bi pobegnil iz ZOO Ljubljana, je pobegla psica

Neomejen dostop | že od 14,99€
»V okolici Mosteca se baje sprehaja volk, ki je pobegnil iz ZOO«. Ali: »Pravijo, da je včeraj, v nedeljo, pobegnil iz ZOO. Pristojni organi so obveščeni in ga lovijo. Previdnost ne bo odveč.«
Ali: »Je volk, so že posnetki. Ga lovijo.«
Takšni zapisi si sledijo na Facebooku, seveda tudi z izrazi upanja, »da čimprej pride na varno«.
Nič od tega ne drži, so nam zatrdili v ZOO Ljubljana. O iskanju so obveščeni.
Ugotovili so, da ne gre za volka, pač pa za psico, ki je lastnikom pobegnila v času parjenja.
Volkovi iz ZOO Ljubljana pa so varno na svojem mestu.
