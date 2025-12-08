Volk, ki naj bi pobegnil iz ZOO Ljubljana, je pobegla psica

»V okolici Mosteca se baje sprehaja volk, ki je pobegnil iz ZOO«. Ali: »Pravijo, da je včeraj, v nedeljo, pobegnil iz ZOO. Pristojni organi so obveščeni in ga lovijo. Previdnost ne bo odveč.«

Ali: »Je volk, so že posnetki. Ga lovijo.«

FOTO: Facebook

Ali: »Danes sva ga s Poppyjem baje za las zgrešila. Skupina pohodnikov naju je opozorila, da ne smeva v Mostec, ker je šel ravno mimo čisto blizu njih.«

Takšni zapisi si sledijo na Facebooku, seveda tudi z izrazi upanja, »da čimprej pride na varno«.

Volkovi iz ZOO na svojem mestu

Nič od tega ne drži, so nam zatrdili v ZOO Ljubljana. O iskanju so obveščeni.

Ugotovili so, da ne gre za volka, pač pa za psico, ki je lastnikom pobegnila v času parjenja.

Volkovi iz ZOO Ljubljana pa so varno na svojem mestu.