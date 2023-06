Pobuda Dobimo se na vrtovih vabi v 20 slovenskih vrtov in parkov

»Zeliščni vrt ponuja idealno okolje za razstrupljanje – unikaten stik s tišino in živimi zvoki narave. V jutranji zarji, preden se odprejo vrata kartuzije, udeleženci preživijo uro v 'vodeni' tišini, prisluhnejo glasbi šelestenja gozda, žuborenja potoka, brenčanja čebel in čmrljev ter žvrgolenja ptic,« se glasi povabilo za jutri v vrt Žičke kartuzije v okviru dnevov Dobimo se na vrtovih. Letošnji potekajo na temo glasba v vrtu, in to v kar dvajsetih parkih in vrtovih po Sloveniji ter skupno okoli 2800 po vsej Evropi, od tega velika večina, 2300, v Franciji.

Pobudo Dobimo se na vrtovih (Rendez-vous aux jardins) so na prvi junijski konec tedna leta 2003 po vzoru dnevov dediščine ustanovili v Franciji. Vsako leto od leta 2005 so jo pripravili na drugo temo, začenši z vrtnarji; lani, denimo, so postavili v ospredje vrtove in vpliv podnebnih sprememb. Pred petimi leti se je pobuda razširila še v druge evropske države, tudi v Slovenijo, kjer prireditev tako kot v Franciji poteka v sodelovanju z ministrstvom za kulturo, saj so zgodovinski parki in vrtovi pomemben del kulturne dediščine.

Odpiranje širši javnosti Kot so pojasnili na ministrstvu za kulturo, je ta mednarodni projekt namenjen predvsem promociji ter odpiranju vrtov in parkov širši javnosti. Pri tem sta zagotovljeni skupna celostna podoba in meddržavna povezljivost pri objavi vrtov, ki sodelujejo, na skupni spletni strani pa so objavljene tako novice kot poročila posameznih držav. Posebna finančna sredstva za podporo posameznim vrtovom in parkom za zdaj niso bila zagotovljena.

Prvi je bil na slovenskem seznamu leta 2018 in v začetku edini arboretum Volčji Potok, ki je s podporo ministrstva prevzel koordinacijo za Slovenijo in nato sčasoma privabil k sodelovanju vedno več vrtov, lani so se mu pridružili mariborski botanični vrt, Loški muzej, botanični vrt Julijana v Trenti, vrtnarija Strgar in vila Fabiani, letos z najrazličnejšimi dogodki in vodstvi na temo glasba v vrtu sodeluje že skupno dvajset vrtov.

Prvi in v začetku edini je bil na slovenskem seznamu leta 2018 Arboretum Volčji potok, ki je prevzel koordinacijo za Slovenijo in z leti privabil k sodelovanju vedno več vrtov. FOTO: arboretum Volčji Potok

Tisti, ki so ta konec tedna povabili širšo javnost, ponujajo strokovna vodstva, glasbene nastope, delavnice ... Včeraj so v parke in vrtove, med drugim v celjski mestni park, notranje dvorišče dvorca Štatenberg in vrt Ipavčeve hiše v Šentjurju, povabili tudi šolarje in vrtčevske otroke. Francozi so si namreč zamislili, da bi prvi junijski petek v vrtove povabili najmlajše.

Spomniti, da obstajajo

»Ker smo javni zavod, smo se platformi, ko se je ta odprla v Evropo, pridružili. Zdi se nam pomembno opozoriti, da obstajamo. V Franciji, kjer nad tem dogodkom prav tako bedi ministrstvo za kulturo, saj gre v večini za zgodovinske vrtove, ki so plod človeške ustvarjalnosti, so s to pobudo želeli doseči, da bi se za širšo javnost priložnostno odprli še zasebni vrtovi, ki jih je tam veliko,« je za Delo povedal Matjaž Mastnak iz strokovne službe arboretuma v Volčjem Potoku, kjer si želijo, da bi se pobuda razširila na še več slovenskih parkov in vrtov in postala tradicionalna tudi pri nas.

Dogodek se mu zdi dragocen zato, ker je vrtna umetnost krhka, vrt že v nekaj letih, če ga opustimo, propade, in tako so mnogi za vedno izgubljeni, s takšnimi dogodki pa jim je mogoče zagotoviti, da živijo in preživijo. »Če bodo obiskovalci s takšnih dogodkov odšli zadovoljni, se bodo gotovo še vrnili,« je prepričan. Veliko dogodkov v okviru pobude Dobimo se na vrtovih je brezplačnih, nekateri so plačljivi, o čemer odločajo upravitelji oziroma prireditelji.

Mesec junij je v arboretumu Volčji potok v znamenju vrtnic. FOTO: arboretum Volčji potok

V arboretumu Volčji Potok bodo danes skozi zvoke parka popeljali udeležence oziroma družine, jutri zjutraj bo na vrsti ornitološki sprehod ter v okviru junijskega cikla koncertov v soorganizaciji domžalskega kulturnega doma Franca Bernika pozno popoldne v rozariju še koncert Nine Strnad in njenega jazzovskega tria.

Pepin kraški vrt in Pahorjeva soba

Prvič se je dogodku pridružila Bunčetova kmetija v Dutovljah, kjer dehti vrt, značilen za Kras – Pepin kraški vrt, ki ga je ustvaril Borut Benedejčič in z njim na hortikulturni razstavi Hampton Court Palace Flower Show 2009, ki slovi kot drugi najpomembnejši hortikulturni dogodek na svetu, prejel najboljšo oceno in zlato medaljo v kategoriji malih vrtov.

Prav tako na Bunčetovi domačiji poslej stoji preprosto kamnito pastirsko zavetišče, nekoč značilno za kraške gmajne, s katerim je Benedejčič pod imenom Vrt Pepina zgodba na RHS Chelsea Flower Show tri leta zatem v Londonu prejel pozlačeno medaljo.

Prav tako na Bunčetovi domačiji, kjer je Pepin kraški vrt (na fotografiji), si je mogoče ogledati tudi spominsko sobo pisatelja Borisa Pahorja. FOTO: Jošt Gantar

»Nekako smo čutili, da smo del zgodbe Dobimo se na vrtovih. Vse do nedelje vabimo vsak polno uro, obiskovalci pa so vabljeni še na ogled spominske sobe Borisa Pahorja, ki je del življenja preživel tu. Ta soba je bila izvorno sicer v nekdanji gostilni Pri Marički, ko so to porušili, pa je pisatelj sam sodeloval pri njeni ponovni postavitvi,« je povedala Tinkara Gulič, sodelavka Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov.

V okviru pobude je bil danes v načrtu sprehod S Pepo po Krasu, njihov novejši turistični produkt, a so ga zaradi premalo prijav odpovedali. Pot, ki vodi iz Pepinih vrtov v Dutovljah po teranovi krožni poti v polpreteklo zgodovino kraškega podeželja, se med vinogradi konča s kraško marendo.

Tudi zasebni

Na seznamu letos sodelujočih vrtov je med mestnimi parki in grajskimi vrtovi opaziti tudi zasebne, denimo Vrt z razgledom Nade Vreže v Predenci pri Šmarju pri Jelšah. FOTO: arhiv Nade Vreže

Na seznamu letos sodelujočih vrtov je med mestnimi parki in grajskimi vrtovi opaziti tudi zasebne, kot je Vrt z razgledom Nade Vreže v Predenci pri Šmarju pri Jelšah, ki ga je ekipa oddaje Ambienti na nacionalni televiziji aprila 2020 uvrstila med osem najlepših vrtov pri nas.

Kot je povedala lastnica, agronomka Nade Vreže, se je dogodku pridružila, ker se ji zdi ravno pravi čas za povabilo v vrt, saj v tem času cveti največ rastlin, ob strokovnem ogledu pa obiskovalci lahko med drugim izvedo, kako vrtnariti bolje, kaj posaditi, da bo vzdrževanje čim lažje, vrtovi pa čim lepši.

Vrtovi arhitekta Maksa Fabianija v Kobdilju pri Štanjelu imajo dneve odprtih vrat od tega ponedeljka do četrtka. FOTO: Jože Suhadolnik

»Imam kar nekaj prijav, večinoma obiskovalcev iz okolice, sicer pa je ob najavi ogled mogoč tudi druge dni med majem in oktobrom,« je povedala in povabila še na uživanje v razgledu, ki se ponuja tam, tik ob bogato okrašeni poznobaročni cerkvici sv. Roka. Tisti, ki bodo zamudili vrtni konec tedna, imajo priložnost še od ponedeljka do četrtka, v vrtovih vile Fabiani v Kobdilju, kjer pa bo obisk četrtkovega koncerta Anike Horvat s pogostitvijo tudi najdražji dogodek.

Junij je arboretum Volčji Potok v znamenju vrtnic, dogajanje bodo obogatili s spremljevalnim programom. FOTO: arboretum Volčji potok