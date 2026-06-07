Po SSKJ2 je beseda pocestnica slabšalni izraz za 'prostitutko, ki si pridobiva stranke na cesti, ulici'. Beseda je v dostopnih virih (leta 1896 v Slovenskem narodu) izpričana šele konec 19. stoletja, pridevnik pocesten, iz katerega je tvorjena, pa je v pomenu 'kar je, se dogaja na cesti' nekoliko pred tem zabeležil Pleteršnik.

Korenska beseda cesta, iz katere je izpeljan pridevnik pocesten, je v slovenščini izpričana v 16. stoletju, prvikrat v Trubarjevem katekizmu iz leta 1555. Je stara praslovanska beseda, skupna različnim slovanskim jezikom.

Po Slovenskem etimološkem slovarju Marka Snoja ima dve pojasnili o izvoru: izpeljana naj bi bila iz glagola 'čistiti se' in pomenila 'očiščena (drevja, korenin)' ali pa iz samostalnika 'čistina, očiščen prostor'. Samostalnik pocestnica ima precej drugačen pomen, saj je zaradi svoje dejavnosti prostitutka družbeno dojeta kot moralno nečista, pocestnica pa se uporablja kot slabšalen izraz zanjo.

Beseda pocestnica v slovarjih na portalu Fran.

Zanimivo je, da se v Slovenskem pravopisu 2001 moralno spornih lastnosti ne pripisuje moški obliki tvorjenke pocestnik, kjer je kot pomen navedeno le 'potepuh, klatež' in ne tudi pocestnici bližji pomen 'ženskar, vlačugar', ki ga še navaja SSKJ2.

Tako tudi pri pridevniku pocestniški (ki ga zaenkrat registrirata le korpusa Nova beseda in Gigafida) ne pomislimo, da bi beseda lahko nastala iz poimenovanja za moško osebo, temveč za ženske, ki jim glede na opaženo že slovarski opisi, ki odražajo siceršnje stanje v družbi, pripisujejo moralno sporne lastnosti.

Pridevnik pocestniški je sekundarna tvorba, saj v enakem, prav tako izrazito slabšalnem pomenu po SSKJ2 že obstaja pridevnik pocesten.

Ta s poudarjeno ekspresivno rabo v zvezi pocestna ženska oz. v pomenu 'nespodoben, prostaški' z zgledom nekaj pocestnega je na njej poudarja povezavo z žensko namesto splošnejšega pomena navedenih pridevnikov, 'ki mu manjka spodobnosti, dostojnosti' oz. 'ki se vede, govori žaljivo, nedostojno, nemoralno' in kot tak spada na cesto in ne v kultivirano okolje.

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Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Andreja Legan Ravnikar.