Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Vodilna slovenska spletna turistična agencija Počitnice.si je na podlagi tehnologije Travelfusion začela rezervacije za rekordno ponudbo letov Ryanaira, ki so vključeni v počitniške pakete z odhodi z zagrebškega letališča za prvomajske praznike in poletje 2026. Potniki lahko na spletnih straneh www.pocitnice.si in www.lastminute.hr preprosto rezervirajo celoten počitniški paket – vključno z letalskim prevozom, transferjem, hotelsko nastanitvijo in najemom vozila.

FOTO: Počitnice.si

Gre za rekordno število letov v obdobju prvomajskih praznikov – med 18. aprilom in 3. majem 2026 bo z zagrebškega letališča vzletelo kar 75 letov Ryanaira. Gre za največjo ponudbo letov za spomladanske počitnice doslej, ki potnikom omogoča še več izbire in prilagodljivosti pri načrtovanju oddiha.

Potniki lahko izkoristijo popuste za zgodnje prijave do 30 %, možnost plačila na 2 do 24 obrokov in zanesljivo podporo strankam. Vsi leti so vključeni v paketne ponudbe z namestitvijo. Obenem lahko dodate izbor sedežev na letalu, prtljago, prevoz do letališča do hotela in nazaj ter najem avtomobila, brez skritih stroškov.

FOTO: Počitnice.si

Preverite bogat nabor počitniških paketov za prvi maj in poletje 2026 TUKAJ ter izkoristite izjemne ugodnosti vodilne spletne turistične agencije Počitnice.si! Prav tako lahko pošljete povpraševanje za želeno destinacijo in termin na info@pocitnice.si, za več informacij pa so vam izkušeni svetovalci na voljo na telefonski številki 01/280 30 00. Med ponedeljkom in soboto se lahko oglasite tudi v fizičnih poslovalnicah Počitnice.si, v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

To so najbolj priljubljene počitniške destinacije za prvi maj in poletje 2026!

Za poletje 2026 je bila ponudba letov iz Zagreba dodatno razširjena, s poudarkom na sredozemskih destinacijah. Potniki lahko izbirajo med naslednjimi:

Španija: 17 tedenskih letov na Majorko, Girono (Costa Brava, Barcelona), Alicante, Lanzarote in Malago (Costa Del Sol),

Grčija: 13 tedenskih letov na otok Krf, Kos, Solun (izhodišče za polotok Halkidiki),

Ciper: 3 tedenski leti v Pafos na južnem delu otoka Ciper,

Malta: 7 tedenskih letov

Sicilija (Palermo): 4 tedenski leti

Še naprej sledi rast letalskih odhodov za nekajdnevna potovanja v evropske prestolnice. Iz Zagreba lahko rezervirate paketno ponudbo z vključeno namestitvijo v hotelu ali v apartmajih in direktnim letalskim poletom v London in Dublin ter na Norveško v Oslo in na Švedsko v Göteborg.

FOTO: Počitnice.si

Za potnike, ki morda ne najdejo ustreznega aranžmaja z odhodom iz Zagreba, Počitnice.si že ponujajo možnost zgodnjih rezervacij za prvomajske in poletne počitnice 2026 tudi z odhodi iz Trsta, Trevisa (blizu Benetk), Celovca in Dunaja. Ti alternativni odhodni kraji zagotavljajo še večjo prilagodljivost in razpoložljivost, tako da lahko vsak potnik najde idealno kombinacijo leta, trajanja in destinacije glede na svoje želje.

Bogata ponudba, ugodne cene in popolna prilagodljivost na enem mestu

Spletna turistična agencija Počitnice.si je prava izbira za vse, ki iščete kakovostne in ugodne počitnice. V sodelovanju z največjimi slovenskimi in tujimi organizatorji potovanj zagotavljajo zanesljivo storitev, prilagojeno različnim željam popotnikov. »Letos predstavljamo za 2026 naš najbolj obsežen urnik letalskih poletov doslej, še posebej za obdobje prvomajskih praznikov,« nam je zaupal Matjaž Čede, direktor Počitnice.si.

FOTO: Počitnice.si

Poleg zadovoljstva potnikov je glavno vodilo turistične agencije Počitnice.si vsem zagotoviti možnost za zaslužen dopust. »S skupno 160 tedenskimi leti in okrepljenim poletnim programom bodo naši potniki imeli več priložnosti za potovanja kot kdaj prej – po ugodnih cenah in z udobjem rezervacije vseh drugih storitev na enem mestu,« je bil jasen Čede in poudaril še dve izjemni prednosti, ki ju omogočajo pri Počitnice.si:

»V naših paketnih ponudbah je vključenih več kot 37.400 hotelov in apartmajev na vseh glavnih destinacijah. Velika prednost za potnike je tudi možnost proste kombinacije različnih datumov odhoda in vrnitve, kar pomeni, da lahko dolžino svojega oddiha popolnoma prilagodijo – od kratkega 2-dnevnega oddiha do 14-dnevnih počitnic, s prilagodljivimi letalskimi kombinacijami letalskega prevoznika Ryanair.«

Preverite torej bogato ponudbo ugodnih počitniških paketov na Počitnice.si in že danes rezervirajte popoln prvomajski ali poletni oddih 2026 po super ugodni ceni, do 30 % ugodneje! Za več informacij pokličite 01/280 30 00 ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si.

Naročnik oglasne vsebine so Počitnice.si