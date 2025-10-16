  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Promo Delo
    16. 10. 2025 | 09:35
    16. 10. 2025 | 09:35
    5:41
    A+A-

    Vodilna slovenska spletna turistična agencija Počitnice.si je na podlagi tehnologije Travelfusion začela rezervacije za rekordno ponudbo letov Ryanaira, ki so vključeni v počitniške pakete z odhodi z zagrebškega letališča za prvomajske praznike in poletje 2026. Potniki lahko na spletnih straneh www.pocitnice.si in www.lastminute.hr preprosto rezervirajo celoten počitniški paket – vključno z letalskim prevozom, transferjem, hotelsko nastanitvijo in najemom vozila.

    FOTO: Počitnice.si
    FOTO: Počitnice.si

    Gre za rekordno število letov v obdobju prvomajskih praznikov – med 18. aprilom in 3. majem 2026 bo z zagrebškega letališča vzletelo kar 75 letov Ryanaira. Gre za največjo ponudbo letov za spomladanske počitnice doslej, ki potnikom omogoča še več izbire in prilagodljivosti pri načrtovanju oddiha.

    Potniki lahko izkoristijo popuste za zgodnje prijave do 30 %, možnost plačila na 2 do 24 obrokov in zanesljivo podporo strankam. Vsi leti so vključeni v paketne ponudbe z namestitvijo. Obenem lahko dodate izbor sedežev na letalu, prtljago, prevoz do letališča do hotela in nazaj ter najem avtomobila, brez skritih stroškov.

    FOTO: Počitnice.si
    FOTO: Počitnice.si

    Preverite bogat nabor počitniških paketov za prvi maj in poletje 2026 TUKAJ ter izkoristite izjemne ugodnosti vodilne spletne turistične agencije Počitnice.si! Prav tako lahko pošljete povpraševanje za želeno destinacijo in termin na info@pocitnice.si, za več informacij pa so vam izkušeni svetovalci na voljo na telefonski številki 01/280 30 00. Med ponedeljkom in soboto se lahko oglasite tudi v fizičnih poslovalnicah Počitnice.si, v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

    To so najbolj priljubljene počitniške destinacije za prvi maj in poletje 2026!

    Za poletje 2026 je bila ponudba letov iz Zagreba dodatno razširjena, s poudarkom na sredozemskih destinacijah. Potniki lahko izbirajo med naslednjimi:

    Španija: 17 tedenskih letov na Majorko, Girono (Costa Brava, Barcelona), Alicante, Lanzarote in Malago (Costa Del Sol),

    Grčija: 13 tedenskih letov na otok Krf, Kos, Solun (izhodišče za polotok Halkidiki),

    Ciper: 3 tedenski leti v Pafos na južnem delu otoka Ciper,

    Malta: 7 tedenskih letov

    Sicilija (Palermo): 4 tedenski leti

    Še naprej sledi rast letalskih odhodov za nekajdnevna potovanja v evropske prestolnice. Iz Zagreba lahko rezervirate paketno ponudbo z vključeno namestitvijo v hotelu ali v apartmajih in direktnim letalskim poletom v London in Dublin ter na Norveško v Oslo in na Švedsko v Göteborg.

    FOTO: Počitnice.si
    FOTO: Počitnice.si

    Za potnike, ki morda ne najdejo ustreznega aranžmaja z odhodom iz Zagreba, Počitnice.si že ponujajo možnost zgodnjih rezervacij za prvomajske in poletne počitnice 2026 tudi z odhodi iz Trsta, Trevisa (blizu Benetk), Celovca in Dunaja. Ti alternativni odhodni kraji zagotavljajo še večjo prilagodljivost in razpoložljivost, tako da lahko vsak potnik najde idealno kombinacijo leta, trajanja in destinacije glede na svoje želje.

    Bogata ponudba, ugodne cene in popolna prilagodljivost na enem mestu

    Spletna turistična agencija Počitnice.si je prava izbira za vse, ki iščete kakovostne in ugodne počitnice. V sodelovanju z največjimi slovenskimi in tujimi organizatorji potovanj zagotavljajo zanesljivo storitev, prilagojeno različnim željam popotnikov. »Letos predstavljamo za 2026 naš najbolj obsežen urnik letalskih poletov doslej, še posebej za obdobje prvomajskih praznikov,« nam je zaupal Matjaž Čede, direktor Počitnice.si.

    FOTO: Počitnice.si
    FOTO: Počitnice.si

    Poleg zadovoljstva potnikov je glavno vodilo turistične agencije Počitnice.si vsem zagotoviti možnost za zaslužen dopust. »S skupno 160 tedenskimi leti in okrepljenim poletnim programom bodo naši potniki imeli več priložnosti za potovanja kot kdaj prej – po ugodnih cenah in z udobjem rezervacije vseh drugih storitev na enem mestu,« je bil jasen Čede in poudaril še dve izjemni prednosti, ki ju omogočajo pri Počitnice.si:

    »V naših paketnih ponudbah je vključenih več kot 37.400 hotelov in apartmajev na vseh glavnih destinacijah. Velika prednost za potnike je tudi možnost proste kombinacije različnih datumov odhoda in vrnitve, kar pomeni, da lahko dolžino svojega oddiha popolnoma prilagodijo – od kratkega 2-dnevnega oddiha do 14-dnevnih počitnic, s prilagodljivimi letalskimi kombinacijami letalskega prevoznika Ryanair.«

    Preverite torej bogato ponudbo ugodnih počitniških paketov na Počitnice.si in že danes rezervirajte popoln prvomajski ali poletni oddih 2026 po super ugodni ceni, do 30 % ugodneje! Za več informacij pokličite 01/280 30 00 ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si.

    Naročnik oglasne vsebine so Počitnice.si

    Novice  |  Slovenija
    Zdravnica

    Umrla je Milena Špela Kristan

    Zdravnica in gornica je v Himalaji zgradila ambulanto.
    13. 10. 2025 | 16:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Politbarometer

    Koliko ljudi je prepričanih, da Gibanja Svoboda ne bi volilo?

    Rekordno podporo je stranka, ki jo vodi Robert Golob, imela konec leta 2022, nato pa je v dobrem letu dni njena podpora strmoglavila.
    15. 10. 2025 | 09:43
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Kalimnos

    Grški otok, ki se jeseni spremeni v Slovenijo

    Na stotine plezalnih smeri z znamenitimi kapniki in številne plaže, kjer se lahko potopiš v zelenomodro morje.
    Maja Grgič 14. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vinjete

    Veljavnost vinjet podaljšujejo za štiri mesece, na Obali jih odpravljajo

    Veljavnost vseh 1. decembra veljavnih vinjet bo po predlogu vlade podaljšana za štiri mesece.
    15. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Z znanostjo do popolne gladkosti: varno in dolgotrajno odstranjevanje dlačic

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pridite na tek, kjer zmagate že s prvim korakom

    Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Smo v Sloveniji dovolj digitalno neodvisni?

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Odlični izdelovalci prestižnih interierjev za megajahte

    Cilj podjetja Bobič Yacht Interior, ki sodeluje s svetovno znanimi oblikovalci, je postati vodilni razvojni partner prestižnih interierjev v jahtni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Pot do uspeha tlakovala vizija o zelo kakovostnih izdelkih

    Največji vir odličnih idej za nove izdelke so njihovi uporabniki, poudarjajo v podjetju Unichem, v katerem so močno usmerjeni v izvoz.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    pocitnice.siRyanairprvomajske in poletne počitnice 2026dopust
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Varnost cest in prometa

    V Logu pod Mangartom odločno nasprotujejo popolni zapori ceste

    Zaradi slabe izkušnje iz leta 2022, ko se je zaprtje ceste iz treh mesecev podaljšalo na pol leta, so se krajani ponovnemu zaprtju ceste tokrat uprli.
    16. 10. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Arheologija

    Izjemno odkritje gverilskih arheologov na Krasu odstira novo sliko zgodovine

    Slovenska arheologa sta na Krasu odkrila dolge kamnite strukture, ki so jih prazgodovinske skupnosti uporabljale za množični lov na divjad.
    Beti Burger 16. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Oskrba z energenti

    Putin želi več goriva na domačem trgu, Trump pa mu zapira dostop do tujega

    Rusija si na trg želi poslati več nafte, ki državi prinaša največ dobička. Na poti ji stoji ameriški predsednik.
    16. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Matej Mohorič po slabši sezoni: Upam, da se bom iz tega kaj naučil

    Matej Mohorič letos prvič po sezoni 2020 ni dosegel profesionalne zmage. Kljub temu je na svetovnem prvenstvu na makadamu osvojil bron, kar mu vliva motivacijo.
    Matic Rupnik 16. 10. 2025 | 09:40
    Preberite več
    Mnenja  |  Kolumne
    Predsedovanje Slovenije MED9

    Voditelji MED9 v Portorožu o izzivih Evrope in Sredozemlja

    Neformalna skupina MED9, katere predsedovanje je bilo letos prvič zaupano Sloveniji, združuje osem sredozemskih držav članic Evropske unije.
    16. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Oskrba z energenti

    Putin želi več goriva na domačem trgu, Trump pa mu zapira dostop do tujega

    Rusija si na trg želi poslati več nafte, ki državi prinaša največ dobička. Na poti ji stoji ameriški predsednik.
    16. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Matej Mohorič po slabši sezoni: Upam, da se bom iz tega kaj naučil

    Matej Mohorič letos prvič po sezoni 2020 ni dosegel profesionalne zmage. Kljub temu je na svetovnem prvenstvu na makadamu osvojil bron, kar mu vliva motivacijo.
    Matic Rupnik 16. 10. 2025 | 09:40
    Preberite več
    Mnenja  |  Kolumne
    Predsedovanje Slovenije MED9

    Voditelji MED9 v Portorožu o izzivih Evrope in Sredozemlja

    Neformalna skupina MED9, katere predsedovanje je bilo letos prvič zaupano Sloveniji, združuje osem sredozemskih držav članic Evropske unije.
    16. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

    Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kje najti prave pohodne čevlje za vsak teren in vse vremenske razmere?

    Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

    Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

    Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

    Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 15:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    EUROSKILLS

    Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

    Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IMPLANTOLOGIJA

    Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 10. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Med sodelavci se res dobro počutim« (video)

    Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

    Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

    Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    RABA ENERGIJE

    Morda ne sadite dreves, a učinek bo enak – ali celo večji

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo