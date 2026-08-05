Počitniška vila nad Egejskim morjem, ki jo je oblikovala narava

Na divji južni obali grškega otoka Serifos se sodobna počitniška hiša na prvi pogled skoraj povsem izgubi v skalnati pokrajini. Večji del stavbe je vkopan v strmo pobočje, njeno kamnito pročelje pa so zgradili predvsem iz materiala, izkopanega na sami lokaciji.

Arhitekti so zasnovo prilagodili vetru, soncu, terenu in razgledom na Egejsko morje. Za kamnito fasado se skrivajo minimalistični prostori, velike steklene površine, zavetne terase in okrogel bazen, katerega oblika spominja na valovanje vodne gladine. Nastala je hiša, ki se naravi ne želi postaviti nasproti, temveč postane njen skoraj neopazni del.

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