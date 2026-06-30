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    Počitniške prikolice niso več kompromis: zakaj navdušujejo vse več ljudi

    Počitniške prikolice postajajo simbol svobodnega dopustovanja. V podkastu Deloindom strokovnjakinja in uporabnica razkrivata, zakaj so znova v vzponu.
    Nina Mihovec in Patricija Zorič v novi epizodi podkasta Deloindom o kampiranju, počitniških prikolicah in sodobnih navadah dopustnikov. Foto Neža Kralj/Delo
    Galerija
    Nina Mihovec in Patricija Zorič v novi epizodi podkasta Deloindom o kampiranju, počitniških prikolicah in sodobnih navadah dopustnikov. Foto Neža Kralj/Delo
    Nina Štajner
    30. 6. 2026 | 18:00
    1:18
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    Počitniške prikolice že dolgo niso več namenjene le zvestim kampistom. Danes jih izbirajo družine, ljubitelji narave in tudi digitalni nomadi, ki iščejo svobodo, udobje in drugačen način preživljanja prostega časa. V novi epizodi podkasta Deloindom industrijska oblikovalka Nina Mihovec, avtorica ene najbolj prepoznavnih slovenskih prikolic, ter ustvarjalka vsebin Patricija Zorič razkrivata, kako se je kampiranje spremenilo v zadnjih desetletjih, kaj uporabniki danes pričakujejo od sodobne prikolice in zakaj ta način dopustovanja postaja vse bolj priljubljen.

    Na Deloindom.si prisluhnite celotnemu podkastu in preberite, kako se spreminja oblikovanje počitniških prikolic, kaj svetujeta pri izbiri prve prikolice ter kakšna je prihodnost kampiranja in mobilnega bivanja.

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