Pod Hribom svobode se prebuja nova soseska

Na območju nekdanje Tovarne organskih kislin (Tok) v Ilirski Bistrici ter v neposredni bližini spominskega parka NOB kiparja Janeza Lenassija in arhitektke Žive Baraga na Hribu svobode so že jasno začrtane poteze nove stanovanjske soseske Pod hribom. Zgrajena bo po načrtih ljubljanskega biroja 3b arhitekti, ki je zmagal na natečaju, kot manjši družbeni oziroma kulturni center naj bi zaživela tudi več kot stoletje stara zadružna mlekarna s podpisom Plečnikovega sodobnika Ivana (Johna) Jagra. »Leta 1965 je občina Ilirska Bistrica razpisala natečaj za spomenik, ker so hoteli vrhunsko rešitev za pomemben mestni prostor, šestdeset let zatem pa javni natečaj za sosesko, ker se zaveda, da gre za eno od najpomembnejših razvojnih območij mesta. V obeh primerih ne gre samo za gradnjo objekta, ampak ...