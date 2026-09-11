Pod našimi nogami so ogromne zaloge pitne vode, a jih premalo poznamo

Prof. dr. Nadja Zupan Hajna, ena vodilnih svetovnih krasoslovk in nekdanja predsednica Mednarodne speleološke zveze, opozarja, da pomen krasa daleč presega lepoto podzemnih jam. Kraški vodonosniki namreč skrivajo ogromne zaloge pitne vode, od katerih je odvisna več kot milijarda ljudi.

»Varovati jo moramo, da bo ostala tako čista, kot je še danes,« poudarja raziskovalka. Podzemlje je obenem življenjski prostor izjemno občutljivih živalskih vrst in nekakšen arhiv preteklosti, saj jamski sedimenti hranijo podatke o nekdanjem podnebju, okolju, izumrlih vrstah in razvoju človeka. Prav širši pomen krasa, predvsem njegove vodne zaloge, je bil ključen tudi pri prizadevanjih, da je Unesco 13. september razglasil za mednarodni dan jam in krasa. Pobuda je zahtevala več let strokovnega, diplomatskega in organizacijskega dela.

»Verjetno je pomagala tudi moja gorenjska trma,« pripoveduje Zupan Hajna, ki je pri projektu iskala podporo znanstvenih organizacij po vsem svetu. Kako je Slovenija prepričala Unesco in zakaj bi lahko kraško podzemlje postalo še pomembnejše za prihodnost človeštva, preberite v celotnem intervjuju na Onaplus.si.