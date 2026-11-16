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    Zanimivosti

    Znani so zmagovalci 28. Slovenskega festivala vin

    Večino nagrad je šlo v Vipavsko dolino in na Kras, absolutni zmagovalec pa je iz Bele krajine.
    Med ocenjvanimi vini je bilo največ mirnih belih, zlasti chardonnaya. 
    Galerija
    Med ocenjvanimi vini je bilo največ mirnih belih, zlasti chardonnaya. 
    Mirt Bezlaj
    16. 11. 2026 | 18:14
    16. 11. 2026 | 19:03
    5:28
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    Pred začetkom 28. Slovenskega festivala vin, na katerem se bo v četrtek in petek v Cankarjevem domu v Ljubljani predstavilo 160 vinarjev iz Slovenije in tujine, so organizatorji razglasili zmagovalna vina letošnjega festivala in nagrajenim vinarjem podelili priznanja.

    Sedemčlanska komisija je letos ocenila kar 84 vzorcev vin iz štirih držav in sedmih različnih kategorij. Vsako vino je ocenilo vseh sedem ocenjevalcev, najnižjo in najvišjo oceno so izločili in preračunali povprečje preostalih petih, je metodologijo ocenjevanja pojasnila predsednica komisije in profesorica na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Tatjana Košmerl.

    Prevladuje chardonnay, oranžnih vin je manj

    Daleč največ vin je bilo v kategoriji mirno belo, nagrade za najboljše vino pa so podelili le v kategorijah, kjer je bilo prijavljenih več kot deset vzorcev. Takšne so bile letos le tri kategorije, mirno belo, mirno rdeče in penina, za razliko od prejšnjih let pa letos niso podelili priznanja za najboljše oranžno vino, saj sta prišla zgolj dva vzorca. Največ vzorcev je prišlo iz Vipavske doline in Štajerske, med sortami pa je izstopal chardonnay s 15 vzorci in nadpovprečno visokimi ocenami.

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    Oranžna vina, ki so osvojila svet, imajo pri nas dolgo tradicijo

    Tudi sicer je bila povprečna ocena vin letos visoka, kar 89,9 točk od stotih, razlike med ocenjenimi vini pa precej majhne. Pričakovano so nekoliko višje ocene v povprečju prejela starana vina. Med mladimi se je najbolje odrezala avtohtona vipavska sorta zelen. Nasploh razveseljujejo pestrost avtohtonih sort, med katerimi so bile zastopane rebula, pokalca, zelen, pinela, ranina in refošk, dobre ocene pa so prejele tudi avtohtone sorte iz sosednjih držav, je pojasnila Košmerl. Slovenski avtohtoni malvazija in modra frankinja sta bili sicer deležni nižjih povprečnih ocen. 

    Med belimi in rdečimi vini slavilo posestvo Štokelj

    V najostrejši konkurenci, med mirnimi belimi vini, kjer je tekmovalo 37 vzorcev, je zmagal Chardonnay Mlac letnik 2020, vipavskega vinogradnika Štokelj. Komisija je vinu, pridelanemu iz grozdja enega samega vinograda, ki je še v Vipavski dolini, a že na meji s Krasom, prisodila 92 točk. Tudi drugo mesto med belimi vini je zasedlo vino s posestva Štokelj, in sicer bela zvrst Planta letnik 2023, ki je za chardonnayem zaostala le za 0,2 točke. 

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    Štokelj pa s konkurenco ni pometel le med belimi vini, temveč tudi v kategoriji rdečih, kjer je njihov merlot letnik 2021 iz vinograda Reber dosegel 92,2 točke. Posebno izbran merlot, ki je dve leti zorel v barik sodih, je prejel najboljšo oceno med vsemi suhimi vini. 

    Kraška penina in belokranjski rizling

    Med peninami je že drugo leto zapored slavila penina Celestia s kmetije Sanabor v bližini Štanjela. Penina, pridelana po klasični metodi iz na Krasu pridelanega modrega pinota, je prejela 92 točk. Lansko leto so zmagali z letnikom 2020, letos pa z letnikom 2021, ki je tri leta odležal na kvasovkah. Kljub temu penina ekstra brut deluje mladostno in sveže, narejena pa je z namenom, da bi se kar najbolje podala k hrani, zlasti morski, je pojasnil vinar Igor Sanabor

    Absolutni zmagovalec festivala je renski rizling vinske kleti Prus. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
    Absolutni zmagovalec festivala je renski rizling vinske kleti Prus. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

    Letos so uvedli posebno nagrado za absolutnega zmagovalca festivala. Najboljšo oceno izmed vseh vin je prejel sladki Renski rizling izbor letnika 2023 Vinske kleti Prus iz Bele krajine, ki je dosegel 92,4 točke. Vinar Jožef Prus je pojasnil, da so za vino obrali grozdje, ki se je mestoma že pričelo roziniti, na manjšem deležu grozdja pa je bila prisotna žlahtna plesen. Vino ima veliko sladkorja, po vonju in okusu pa spominja na rozine, med in suho cvetje ter se seveda najbolje poda k sladicam. Že izbor letnika 2019 je bil zmagovalec festivala vin, med letoma 2019 in 2023 pa podobnega izbora niso delali, je povedal. 

    Delavnice in rakije

    Festival ponuja tudi program številnih vodenih vinskih delavnic in mojstrskih tečajev je pojasnil Tihomir Kovačič, direktor podjetja Proevent, ki organizira dogodek. Letošnja novost je tudi vinski forum ABC vinarstva – vinska kultura za začetnike, namenjen vsem, ki želijo bolje spoznati svet vina. 

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    Zakaj slovenska žganja, kljub uspehom, težko tekmujejo s tujimi

    Država partnerica festivala je letos Srbija, ki jo bodo zastopali številni srbski vinarji, manjkal pa ne bo niti nabor destilarn, ki bodo predstavljale srbsko tradicijo sadnih žganj. Organizatorji pa napovedujejo tudi kabaret, plesni spektakel in živo glasbo.

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