Podelili Plečnikove nagrade za leto 2024

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika je podelil Plečnikove nagrade – osrednja nacionalna priznanja za vrhunska dela na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture in oblikovanja interierja. Plečnikovo nagrado je strokovna žirija namenila delu Nadkritje ostalin cerkve sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji in njegovim avtorjem Roku Žnidaršiču, Jerneji Fischer Knap, Samu Mlakarju, Katji Ivić in Dinu Mujiću.

Več na deloindom.si.