Podelili so letošnje nagrade Društva oblikovalcev Slovenije

V prvem preddverju Cankarjevega doma v Ljubljani so podelili priznanja Društva oblikovalcev Slovenije DOS 2026 in odprli razstavo nagrajenih del. Nagrado DOS za življenjsko delo Staneta Bernika, najvišje priznanje društva sta prejela grafična oblikovalca in profesorja Radovan Jenko in Ranko Novak, s častnim članstvom pa so počastili prav tako grafičnega oblikovalca Tomata Koširja. Preostala nagrajena zajemajo tipografije, embalaže, knjižno oblikovanje, industrijsko oblikovanje, razstavno infrastrukturo in kuratorstvo. Žirija je iskala dela, ki kažejo novo razvojno stopnico slovenskega oblikovanja: od lepega predmeta k premišljenemu sistemu, od posameznega naročila k vplivu na ljudi, prostor in gospodarstvo, med dobitniki so študenti drugega letnika in oblikovalci, ki ustvarjajo že več ...