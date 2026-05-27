Podobnost s Trumpom ga je rešila pred ritualnim žrtvovanjem

Redek albino bivol, ki je zaradi zaradi značilne svetle »pričeske« dobil vzdevek Donald Trump – je bil po intervenciji vlade v Bangladešu v zadnjem trenutku rešen pred žrtvovanjem na muslimanski praznik kurban bajram, je po poročanju Reutersa danes sporočil uradnik ministrstva za notranje zadeve.

Skoraj 700 kilogramov težko žival so že prodali za ritualni zakol, a je minister za notranje zadeve Salahudin Ahmed odredil, da bivolu prizanesejo, kupcu vrnejo denar in žival prepeljejo v državni živalski vrt v Daki.

Albino bivoli so v Bangladešu redki. FOTO: Abdul Goni/AFP

»V zadnjem trenutku je bila sprejeta odločitev, da bivolu prizanesejo zaradi varnostnih pomislekov in nenavadno visoke stopnje javnega zanimanja,« je dejal uradnik ministrstva.

Kar se je začelo kot običajen nakup za praznik, je hitro preraslo v nacionalno vprašanje, potem ko so videoposnetki postali viralni. Na kmetiji so se zbirale množice, obiskovalci so prihajali od daleč, da bi videli bivola. Lastnik kmetije Ziaudin Mrida je povedal, da je ime sugeriral njegov mlajši brat, ki je opazil podobnost.

Dodal je, da je žival nenavadno krotka in potrebuje skrbno nego, vključno s pogostim hranjenjem in rednimi kopelmi.