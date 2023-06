Podpredsednica se je poklonila kraljici

Kamala Harris, ameriška podpredsednica, je za ameriško revijo Rolling Stone napisala svojevrsten nekrolog o pokojni glasbeni zvezdnici Tini Turner. Pevke, ki je umrla pred slabim mesecev v 84. letu starosti, je zapisala, da se iz otroštva spominja po pesmi Proud Mary. »Ko sem bila otrok, je mama znova in znova vrtela Proud Mary, jaz pa sem plesala po dnevni sobi in na ves glas prepevala v otroški mikrofon. Moč njenega glasu in ta pesem sta me spremenili v dosmrtno oboževalko Tine Turner,« je zapisala podpredsednica. Shyamala Gopalan, mati Kamale Harris, je bila v Indiji rojena dobro leto dni pred Tino Turner in je v mladosti veljala tudi za nadarjeno pevko. Leta 1958 se ji je ponudila možnost za študij v ZDA, po doktoratu je v ZDA naredila ugledno znanstveno kariero. Ob znanosti pa je poskrbela tudi za to, da je hčeri Kamalo (1964) in Mayo (1967) uvedla v svet glasbe.

Njene pesmi, njena moč

Tina Turner je pesem Proud Mary posnela leta 1971, ko je ustvarjala s svojim tedanjim možem Ikom; sodobno zgodovinopisje popularne glasbe ga omenja predvsem zaradi nasilništva. Sicer pa je John Fogerty pesem Proud Mary najprej napisal za svoj bend Creedence Clearwater Revival, a je v interpretaciji Tine Turner vsaj tako znana kot v originalni izvedbi.

»Tina Turner je govorila univerzalni jezik. S svojo glasbo je pripovedovala zgodbe o ljubezni in porazu, zmagi in bolečini. Povedala jim je na načine, ki jih ljudje po vsem svetu lahko razumejo in jih vzamejo za svoje. Njene pesmi – in moč, s katero jih je pela – so premaknile milijone ljudi,« je v nekrologu zapisala ameriška podpredsednica. »Korenine številnih pesmi so bile v svobodi, individualnosti, odločanju o samem sebi. Zdelo se je, da so ti koncepti zunaj tedanjih okvirjev temnopoltih umetnic. Tina Turner pa tem vrednotam ni dala le glasu, pač pa jih je tudi živela,« je zapisala Kamala Harris. Da je ponosno nasprotovala statusu quo, da je se borila proti rasizmu, seksizmu in nasilju, je naštela podpredsednica in dodala, da je Tina Turner spremenila način, kako se izrazimo. Pri tem pa se je podpredsednica še enkrat spomnila na leta 2009 preminulo mamo: »Med odraščanjem mi je mama pogosto rekla: 'Kamala, morda boš prva, ki bo lahko storila številne reči. A poskrbi, da ne boš zadnja.'«