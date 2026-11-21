V Šiški se (najpozneje prihodnjo jesen) obeta odprtje Družinskega centra Šiška, ki bo nekakšna šišenska izpostava znamenitega centra Mala ulica v središču Ljubljane. V njihove prostore bodo prav tako vabljeni otroci in njihovi starši. Direktorica Eva Strmljan Kreslin, ki je prepričana, da bi morali biti takšni družinski centri dostopni vsem mladim družinam, napoveduje, da bo šišenski gotovo bolj skupnostni. Zaživel bo po načrtih oblikovalskega tandema Sara & Sara (Sare Badovinac in Sare Škarica), ki sta ustvarili tudi Rogov igralni kotiček v Centru Rog. Za vzpostavitev Družinskega centra Šiška izbirajo izvajalca, ki bo prenovil prostore nekdanje dvooddelčne enote Vrtca Najdihojca v stanovanjskem bloku na Gorazdovi ulici. Ta se je izpraznil zaradi zmanjšanega vpisa, razlogi za odprtje ...