Od Neronovega mostu do Rexa: dediščina, ki je najbolj varna pod vodo

Zaradi nizkih gladin rek so to poletje pogledali na plan primeri dediščine, ki so skriti pod vodo, na primer Neronov most v Tiberi v Rimu, temelji Konstantinovega mostu v Donavi v Bolgariji ali celo ostanki ladje Slovenec blizu Sremske Mitrovice na Savi. V Sloveniji, kjer so reke prav tako dosegle rekordno nizko raven, monitoring tamkajšnjih najdišč še poteka, bodo pa tako kot drugje po svetu na pomen te zapuščine spomnili ob današnjem prvem dnevu podvodne kulturne dediščine. Po podatkih ministrstva za kulturo je pri nas približno 70 registriranih podvodnih najdišč. Po številnih najdbah izstopa struga Ljubljanice z znamenitim deblakom na čelu. Na območju slovenskega morja je registriranih več kot 50 arheoloških najdišč, večinoma brodolomov iz 19. in 20. stoletja, med imenitnejšimi so ...