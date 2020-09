Pogačarjeva rumena majica gre na dražbo

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Rumena majica Britanca Chrisa Frooma z zmage na dirki po Franciji leta 2015 je botrstvu prinesla 23.500 evrov. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Rumena majica zmagovalca kolesarske dirke po Franciji Tadeja Pogačarja bo mladim kolesarskim talentom prinesla več kot le zgled. Zmagovalec je trofejo s svojim podpisom namreč namenil za dobrodelno dražbo, zbrani izkupiček pa bo namenjen mladim športnikom iz projekta Botrstvo.Dražba bo potekala v petek v etru radia Val 202, enkratne in zavezujoče ponudbe, ki bodo trem najboljšim ponudnikom odprle vrata do dražbe, pa zbirajo do četrtka opoldne na elektronskem naslovuProjekt Botrstvo v Sloveniji je nastal pred desetimi leti, namenjen pa je otrokom in mladostnikom iz družin v stiski, ki potrebujejo pomoč za izboljšanje kakovosti življenja. Projekt si prizadeva za zmanjšanje socialne izključenosti otrok in mladostnikov zaradi revščine ter za zdrav razvoj talentov.Z dražbami na so v zadnjih šestih letih na Valu 202 zbrali več kot 185.000 evrov. Med športniki, ki so svoje rekvizite doslej podarili za dobrodelne dražbe, pa sta tudi Pogačarjeva tekmeca, čigar rumena majica z dirke po Franciji je prinesla 23.500 evrov, inpa tudiin drugi.