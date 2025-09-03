Poginil žirafji samec Cveto

Iz Živalskega vrta Ljubljana sporočajo, da so se poslovili od 18-letnega samca žirafe po imenu Cveto.

Žirafji samec Cveto je v petek, 29. avgusta 2025, poginil pri starosti 18 let. V sporočilu za javnost so zapisali, da je to za žirafe visoka starost, ki jo dočaka le sedem odstotkov samcev žiraf znotraj evropske populacije.

Žirafa Cveto FOTO: Zoo Ljubljana

V ZOO Ljubljana je prišel daljnega leta 2008, star eno leto. Skupaj s polbratoma podobne starosti, Rastkom in Maxom, je pripotoval iz Živalskega vrta Olomuc na Češkem.

Žirafa Cveto FOTO: Zoo Ljubljana

Od takrat je še vedno z nami žirafji samec Rastko, ki bo letos dopolnil 19 let.