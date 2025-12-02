Poglejte, kaj vse počnejo ti mladi

V Narodni galeriji so že osmič podelili priznanje faca leta izjemnim otrokom in mladim. V Časorisu, spletnem časopisu za otroke, strokovna žirija vsak mesec v letu med nominiranci, ki jih predstavijo v časopisu, izbere faco meseca, konec leta pa jih predstavi širši javnosti. »To ni tekmovanje. Vsak izmed njih s svojim delom, razmišljanjem in pogumom kaže, da otroci niso le prihodnost, ampak so tudi aktivni soustvarjalci boljše družbe že danes,« pravi odgovorna urednica Časorisa dr. Sonja Merljak Zdovc.

Kdo so Face leta 2025?

Med prejemniki priznanja Faca leta (faca decembra 2024) sta brat in sestra Edvard in Frida Kaloh, ki obiskujeta OŠ Montessori Maribor. S svojim znanjem šaha sta navdušila tako žirijo kot občinstvo priljubljenega šova Slovenija ima talent – in v finalu skupaj zmagala. Dokazala sta, da je šah lahko ne le šport strategije, temveč tudi umetnost nastopa, sodelovanja in zbranosti.

Kristina Kenda (faca januarja 2025) je mlada naravoslovka z izjemnim občutkom za okolje. Sodelovala je z angleškimi znanstveniki pri projektu ponovne naselitve gorskih škržatov – kar ni le redkost med odraslimi, kaj šele med otroki. S svojim znanjem, resnostjo in ljubeznijo do narave dokazuje, da so otroci lahko enakovredni partnerji tudi v znanosti.

Marija Plaskan Hodnik (faca februarja) je prava ustvarjalka, ki prepleta dva svetova –slaščičarskega in pesniškega. Peče edinstvene torte, s katerimi razveseljuje druge, hkrati pa skozi igrive pesmi izraža svoja čustva in misli. S svojo ustvarjalnostjo dokazuje, dadomišljija ne pozna meja – niti v kuhinji niti na papirju.

Za glasbeno spremljavo zaključne prireditve sta poskrbela Anže Strajnar, nominiranec za faco februarja, in Aleksandra Zdovc, Faca leta 2020, dijaka Gimnazije Šentvid, ki sta večer odprla s samostojnima nastopoma in ga zaključila s skupnim duetom. FOTO: Voranc Vogel

Lara Livaković Kočevar (faca marca) je govorka z izjemno močjo argumenta in besede. S svojo debatno ekipo je osvojila naslov evropskih prvakov na srednješolskem debatnem prvenstvu, kjer so se spopadali z zahtevnimi temami – od mednarodnih trgovinskih sporazumov do vloge umetne inteligence v pravu. Lara z vsakim nastopom dokazuje, da je moč besed lahko orodje razumevanja, spremembe in povezovanja.

Nadja Kramer (faca aprila) verjame, da lahko že majhna dejanja naredijo velik vtis. Sodelovala je v dobrodelni akciji Podari trenutek, ki spodbuja k temu, da s preprostim dejanjem polepšamo dan nekomu drugemu – s prijazno mislijo, toplim pogledom ali iskrenim pogovorom. Nadja nas spomni, da prijaznost ni nikoli odveč in da so ravno takšni trenutki tisti, ki gradijo skupnost in širijo dobro voljo.

Podjetniški duh je letos zaznamoval Tobijo Štalca (faco maja), ki je s sošolci zmagal na nacionalnem tekmovanju pobude Moje podjetje. Ustvarili so lesene ojačevalce zvoka za mobilne telefone, ki delujejo brez elektrike ali bluetootha – inovacija, ki povezuje tehnološki izziv s trajnostjo. Tobija podjetništvo razume kot prostor za učenje in osebno rast, kar ga že danes postavlja med misleče in odgovorne mlade ustvarjalce.

Mladi režiser Luka Jančič (faca junija) je v seriji Klarin lajf pogumno odprl vrata v svet najstniških čustev in izzivov. Spregovoril je o temah, kot so prva ljubezen, šolski neuspehi, prijateljski prepiri in celo smrt v družini. Luka ustvarja zgodbe, v katerih se lahko najde vsak mlad gledalec – in to z izjemno občutljivostjo in iskrenostjo.

Priznanja je facam podelila dr. Sonja Merljak Zdovc. Podelitev priznanj so dopolnjevali domiselni opisi fac, ki jih je pripravil pisatelj Primož Suhodolčan. Face je o njihovih idejah in pobudah spraševala Časorisova mlada novinarka Nuša Bohak, tudi sama Faca leta 2021. Nagrajenci so v dar prejeli portrete ilustratorke Urške Stropnik Šonc. FOTO: Voranc Vogel

Brina Jug (faca julija) združuje ustvarjalnost, srčnost in solidarnost. Ob tem, da rada igra bobne in bere, že od malega tudi kvačka – a ne le zase. Iz kvačkanih igrač je ustvarila pravcato dobrodelno pobudo: izdelke prodaja na svoji spletni strani za prostovoljne prispevke in ves izkupiček nameni šolskemu skladu, ki otrokom iz socialno šibkejših družin omogoča udeležbo na šolskih dejavnostih. Brina je pravi dokaz, da nežne niti puščajo globoke sledi.

Izumitelj Gal Kokalj (faca avgusta) pa se je odločil povezati tehnologijo in znanje v pomoč svojim sošolcem. Ustvaril je učno platformo Anka.AI, ki s pomočjo umetne inteligence prepoznava naloge in ponuja razlago. Njegov cilj ni samo uspeh pri pouku, ampak tudi večja dostopnost znanja – za vse.

Matic Kačičnik (faca septembra) sanja o svoji restavraciji – in na tej poti ne sanjari le, ampak vsak dan tudi dela. Kot kuhar se uči v vrhunskih restavracijah, kjer spoznava pomen discipline, ustvarjalnosti in natančnosti. Njegova predanost je nalezljiva, njegov talent pa navdihujoč. In ker ve, da se sanje ne uresničijo same od sebe, že zdaj varčuje za svoj veliki kuharski cilj. David Velikonja (faca oktobra) nas uči, kako zelo pomembno je, da nekdo v tebi prepozna tisto, česar sam morda še ne vidiš. V šoli se dolgo ni počutil vidnega – dokler ni učiteljica opazila njegovega igralskega talenta. Danes David z igro izraža svoje misli, čustva in ideje ter navdihuje druge, da tudi sami iščejo svoje močne strani – tudi če te niso vedno očitne na prvi pogled.

Navdihujoči nagovor mladim je v svojem značilnem slogu pripravil reper Rok Terkaj - Trkaj, na koncu pa je z Anžetom tudi zapel. FOTO: Voranc Vogel

Frida Bratuš, Kiara Kenig in Maks Peštaj Zevnik (face novembra), glavni junaki filma Elvis Škorc, so nas s svojimi prepričljivimi igralskimi nastopi popeljali v svet mladosti, kjer ni vedno vse lepo in prav. Starši se ločujejo, vrstniki se nadlegujejo, eksperimenti se ponesrečijo. A prijateljstvo in ljubezen pomagata premagati vse težave. Druženje je mlade igralce povezalo v pravo ptičjo družino; skupaj so rasli, se smejali, včasih tudi zmotili, a predvsem dokazali, da lahko s sodelovanjem in pogumom poletiš višje, kot si kadarkoli mislil, da je mogoče.