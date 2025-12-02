  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Poglejte, kaj vse počnejo ti mladi

    V Narodni galeriji so že osmič podelili priznanje faca leta izjemnim otrokom in mladim.
    V Časorisu, spletnem časopisu za otroke, strokovna žirija vsak mesec v letu med nominiranci, ki jih predstavijo v časopisu, izbere faco meseca, konec leta pa jih predstavi širši javnosti.  FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    V Časorisu, spletnem časopisu za otroke, strokovna žirija vsak mesec v letu med nominiranci, ki jih predstavijo v časopisu, izbere faco meseca, konec leta pa jih predstavi širši javnosti.  FOTO: Voranc Vogel
    R. I.
    2. 12. 2025 | 10:40
    6:13
    A+A-

    V Narodni galeriji so že osmič podelili priznanje faca leta izjemnim otrokom in mladim. V Časorisu, spletnem časopisu za otroke, strokovna žirija vsak mesec v letu med nominiranci, ki jih predstavijo v časopisu, izbere faco meseca, konec leta pa jih predstavi širši javnosti. »To ni tekmovanje. Vsak izmed njih s svojim delom, razmišljanjem in pogumom kaže, da otroci niso le prihodnost, ampak so tudi aktivni soustvarjalci boljše družbe že danes,« pravi odgovorna urednica Časorisa dr. Sonja Merljak Zdovc.

    Kdo so Face leta 2025?

    Med prejemniki priznanja Faca leta (faca decembra 2024) sta brat in sestra Edvard in Frida Kaloh, ki obiskujeta OŠ Montessori Maribor. S svojim znanjem šaha sta navdušila tako žirijo kot občinstvo priljubljenega šova Slovenija ima talent – in v finalu skupaj zmagala. Dokazala sta, da je šah lahko ne le šport strategije, temveč tudi umetnost nastopa, sodelovanja in zbranosti.

    Kristina Kenda (faca januarja 2025) je mlada naravoslovka z izjemnim občutkom za okolje. Sodelovala je z angleškimi znanstveniki pri projektu ponovne naselitve gorskih škržatov – kar ni le redkost med odraslimi, kaj šele med otroki. S svojim znanjem, resnostjo in ljubeznijo do narave dokazuje, da so otroci lahko enakovredni partnerji tudi v znanosti.

    Marija Plaskan Hodnik (faca februarja) je prava ustvarjalka, ki prepleta dva svetova –slaščičarskega in pesniškega. Peče edinstvene torte, s katerimi razveseljuje druge, hkrati pa skozi igrive pesmi izraža svoja čustva in misli. S svojo ustvarjalnostjo dokazuje, dadomišljija ne pozna meja – niti v kuhinji niti na papirju.

    Za glasbeno spremljavo zaključne prireditve sta poskrbela Anže Strajnar, nominiranec za faco februarja, in Aleksandra Zdovc, Faca leta 2020, dijaka Gimnazije Šentvid, ki sta večer odprla s samostojnima nastopoma in ga zaključila s skupnim duetom. FOTO: Voranc Vogel
    Za glasbeno spremljavo zaključne prireditve sta poskrbela Anže Strajnar, nominiranec za faco februarja, in Aleksandra Zdovc, Faca leta 2020, dijaka Gimnazije Šentvid, ki sta večer odprla s samostojnima nastopoma in ga zaključila s skupnim duetom. FOTO: Voranc Vogel

    Lara Livaković Kočevar (faca marca) je govorka z izjemno močjo argumenta in besede. S svojo debatno ekipo je osvojila naslov evropskih prvakov na srednješolskem debatnem prvenstvu, kjer so se spopadali z zahtevnimi temami – od mednarodnih trgovinskih sporazumov do vloge umetne inteligence v pravu. Lara z vsakim nastopom dokazuje, da je moč besed lahko orodje razumevanja, spremembe in povezovanja.

    Nadja Kramer (faca aprila) verjame, da lahko že majhna dejanja naredijo velik vtis. Sodelovala je v dobrodelni akciji Podari trenutek, ki spodbuja k temu, da s preprostim dejanjem polepšamo dan nekomu drugemu – s prijazno mislijo, toplim pogledom ali iskrenim pogovorom. Nadja nas spomni, da prijaznost ni nikoli odveč in da so ravno takšni trenutki tisti, ki gradijo skupnost in širijo dobro voljo.

    Podjetniški duh je letos zaznamoval Tobijo Štalca (faco maja), ki je s sošolci zmagal na nacionalnem tekmovanju pobude Moje podjetje. Ustvarili so lesene ojačevalce zvoka za mobilne telefone, ki delujejo brez elektrike ali bluetootha – inovacija, ki povezuje tehnološki izziv s trajnostjo. Tobija podjetništvo razume kot prostor za učenje in osebno rast, kar ga že danes postavlja med misleče in odgovorne mlade ustvarjalce.

    Mladi režiser Luka Jančič (faca junija) je v seriji Klarin lajf pogumno odprl vrata v svet najstniških čustev in izzivov. Spregovoril je o temah, kot so prva ljubezen, šolski neuspehi, prijateljski prepiri in celo smrt v družini. Luka ustvarja zgodbe, v katerih se lahko najde vsak mlad gledalec – in to z izjemno občutljivostjo in iskrenostjo.

    Priznanja je facam podelila dr. Sonja Merljak Zdovc. Podelitev priznanj so dopolnjevali domiselni opisi fac, ki jih je pripravil pisatelj Primož Suhodolčan. Face je o njihovih idejah in pobudah spraševala Časorisova mlada novinarka Nuša Bohak, tudi sama Faca leta 2021. Nagrajenci so v dar prejeli portrete ilustratorke Urške Stropnik Šonc. FOTO: Voranc Vogel
    Priznanja je facam podelila dr. Sonja Merljak Zdovc. Podelitev priznanj so dopolnjevali domiselni opisi fac, ki jih je pripravil pisatelj Primož Suhodolčan. Face je o njihovih idejah in pobudah spraševala Časorisova mlada novinarka Nuša Bohak, tudi sama Faca leta 2021. Nagrajenci so v dar prejeli portrete ilustratorke Urške Stropnik Šonc. FOTO: Voranc Vogel

    Brina Jug (faca julija) združuje ustvarjalnost, srčnost in solidarnost. Ob tem, da rada igra bobne in bere, že od malega tudi kvačka – a ne le zase. Iz kvačkanih igrač je ustvarila pravcato dobrodelno pobudo: izdelke prodaja na svoji spletni strani za prostovoljne prispevke in ves izkupiček nameni šolskemu skladu, ki otrokom iz socialno šibkejših družin omogoča udeležbo na šolskih dejavnostih. Brina je pravi dokaz, da nežne niti puščajo globoke sledi.

    Izumitelj Gal Kokalj (faca avgusta) pa se je odločil povezati tehnologijo in znanje v pomoč svojim sošolcem. Ustvaril je učno platformo Anka.AI, ki s pomočjo umetne inteligence prepoznava naloge in ponuja razlago. Njegov cilj ni samo uspeh pri pouku, ampak tudi večja dostopnost znanja – za vse.

    Matic Kačičnik (faca septembra) sanja o svoji restavraciji – in na tej poti ne sanjari le, ampak vsak dan tudi dela. Kot kuhar se uči v vrhunskih restavracijah, kjer spoznava pomen discipline, ustvarjalnosti in natančnosti. Njegova predanost je nalezljiva, njegov talent pa navdihujoč. In ker ve, da se sanje ne uresničijo same od sebe, že zdaj varčuje za svoj veliki kuharski cilj. David Velikonja (faca oktobra) nas uči, kako zelo pomembno je, da nekdo v tebi prepozna tisto, česar sam morda še ne vidiš. V šoli se dolgo ni počutil vidnega – dokler ni učiteljica opazila njegovega igralskega talenta. Danes David z igro izraža svoje misli, čustva in ideje ter navdihuje druge, da tudi sami iščejo svoje močne strani – tudi če te niso vedno očitne na prvi pogled.

    Navdihujoči nagovor mladim je v svojem značilnem slogu pripravil reper Rok Terkaj - Trkaj, na koncu pa je z Anžetom tudi zapel. FOTO: Voranc Vogel
    Navdihujoči nagovor mladim je v svojem značilnem slogu pripravil reper Rok Terkaj - Trkaj, na koncu pa je z Anžetom tudi zapel. FOTO: Voranc Vogel

    Frida Bratuš, Kiara Kenig in Maks Peštaj Zevnik (face novembra), glavni junaki filma Elvis Škorc, so nas s svojimi prepričljivimi igralskimi nastopi popeljali v svet mladosti, kjer ni vedno vse lepo in prav. Starši se ločujejo, vrstniki se nadlegujejo, eksperimenti se ponesrečijo. A prijateljstvo in ljubezen pomagata premagati vse težave. Druženje je mlade igralce povezalo v pravo ptičjo družino; skupaj so rasli, se smejali, včasih tudi zmotili, a predvsem dokazali, da lahko s sodelovanjem in pogumom poletiš višje, kot si kadarkoli mislil, da je mogoče.

     

    Novice  |  Črna kronika
    Avstrija

    Umor vplivnice: ubil jo je v transu, zdaj joče v celici

    Za medije je spregovorila odvetnica Slovenca, ki je po predaji Avstrijcem priznal umor Stefanie Pieper.
    Tomica Šuljić 1. 12. 2025 | 13:36
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Stožice

    Zoran Janković razkril tudi skrivnost o Virantu

    Janković o Stožicah, investitorjih, Golobovi vladi, Logarju, Vučiću in sodnih postopkih pred volitvami 2026.
    1. 12. 2025 | 11:31
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Uboj

    Kdo je bila Stefanie Pieper: avstrijska vplivnica, ki jo je ubil Slovenec

    Ustvarjala je vsebine o ličenju, življenjskih nasvetih in glasbi. Pogosto je objavljala o svojem zlatem prinašalcu Marlowu
    30. 11. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Umor

    Tiskovna konferenca o Stefanie P.: po umoru prišel nazaj in skrbel za psa

    Že v četrtek sta bila aretirana tudi brat in očim osumljenca, a so ju medtem izpustili iz pripora.
    30. 11. 2025 | 11:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pot do brezogljičnega cementa v Sloveniji

    Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 10:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Smučanje

    Večina smučarskih poškodb se zgodi pri rekreativnih smučarjih

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako premagati fobijo, ki vam lahko prikrajša celo dober obrok

    Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samopreskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Novi zvezdi na podjetniškem nebu sta podjetji Unichem in NGEN

    Strokovna komisija je podelila naziv Delove podjetniške zvezde v kategoriji MSP podjetju z Vrhnike, v kategoriji velikih podjetij pa družbi iz Žirovnice.
    Milka Bizovičar, Vojko Urbančič 27. 11. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Didszuweit je predstavil inovacije v poslovanju Mastercarda

    Inspirativni trenutek na podelitvi je pripadel podpredsedniku za razvoj izdelkov in storitev pri Mastercardu.
    27. 11. 2025 | 20:15
    Preberite več

    Več iz teme

    mladiPodelitev priznanjsonja merljak zdovcFaca letaČasoris

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Oder
    14. CoFestival

    Vsaka predstava je lahko njihova zadnja

    Ameriški plesalec in koreograf Ty Boomershine je razgrnil zaveso glasbene scene in spregovoril o izzivih staranja v plesnem svetu.
    2. 12. 2025 | 11:17
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Sedaj se je v zagovoru pojavil še nož

    Potek kaznivega dejanja je kompleksen, za Delo pojasnjuje odvetnica Patrika M., ki je ubil vplivnico Stefanie
    Tomica Šuljić 2. 12. 2025 | 11:15
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Incident

    Ruski zvezdnik izgubil živce in napadel tekmeca (VIDEO)

    Na ruskem pokalu v teku na smučeh je prišlo do neljubega incidenta, v katerem je trikratni olimpijski prvak porinil tekmeca skozi ograjo. Ostri odzivi.
    Peter Zalokar 2. 12. 2025 | 11:02
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Iranski režiser znova obsojen

    Sodba ga bremeni propagande proti režimu. A vendar gre za enega najbolj uspešnih in genialnih režiserjev sodobnega časa.
    2. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Deloindom

    Kdaj skupno bivanje vpliva na davek na premoženje? Pravnica odgovarja bralki

    Pravnica odgovarja na vprašanje bralke, ali lahko večinska lastnica hiše, ki živi s sinom in njegovo družino, uveljavlja olajšavo pri davku na premoženje?
    Tanja Bohl 2. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Incident

    Ruski zvezdnik izgubil živce in napadel tekmeca (VIDEO)

    Na ruskem pokalu v teku na smučeh je prišlo do neljubega incidenta, v katerem je trikratni olimpijski prvak porinil tekmeca skozi ograjo. Ostri odzivi.
    Peter Zalokar 2. 12. 2025 | 11:02
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Iranski režiser znova obsojen

    Sodba ga bremeni propagande proti režimu. A vendar gre za enega najbolj uspešnih in genialnih režiserjev sodobnega časa.
    2. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Deloindom

    Kdaj skupno bivanje vpliva na davek na premoženje? Pravnica odgovarja bralki

    Pravnica odgovarja na vprašanje bralke, ali lahko večinska lastnica hiše, ki živi s sinom in njegovo družino, uveljavlja olajšavo pri davku na premoženje?
    Tanja Bohl 2. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

    Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznična pojedina

    Sladki trenutki z Deluxe: praznične sladice, ki jih morate pokusiti

    Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prihajajo prazniki – uporabite to priročno in enostavno rešitev Pošte Slovenije

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ne zapravi priložnosti

    Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    »Prijatelj srca« – ko drobna gesta podari toplino in nasmeh

    Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    »To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

    Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

    Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    SVET ILUSTRACIJ

    Kako nastajajo najbolj čarobne mojstrovine?

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

    Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
    Promo Delo 30. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljša investicija v vaše počutje

    WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kaj storiti, ko potrkajo davčni inšpektorji

    Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    REŠITEV

    Slovenski gradbeni sektor na razpotju: kakšne spremembe nas čakajo?

    Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    »Življenje je pot, zdravje je cilj!«

    Zdravljenje kroničnih nenalezljivih bolezni zahteva hitre in preventivne ukrepe

    Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zelena ekonomija v praksi: zakaj je Koroška primer za Evropo

    Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Najstniki in britje – kako poenostaviti pomemben ritual vsakega mladeniča

    Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:56
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    BODITE PREVIDNI

    Bodite previdni: to so klici, ki vam lahko zagrenijo življenje (video)

    Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ogrevanje

    Brezplačno do klimatske ali prezračevalne naprave

    Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Testiral sem za vas: kako se obnesejo vrhunska skandinavska oblačila

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Čist zrak

    Kako se lahko obvarujemo pred onesnaženim zrakom?

    Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
    Promo Delo, Promo Delo 28. 11. 2025 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Soseska Pod Šmarno goro: kjer hiša postane dom

    V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIKI

    L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

    L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 11:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo