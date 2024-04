Pogoji za namestitev sončne elektrarne

Trenutno so sončne elektrarne (SE) za gos­podinjstva vroča ter ekonomsko upravičena in tehnološko dostopna naložba. Zato je interes za vgradnjo na streho družinske hiše ali večstanovanjske stavbe večji, kot v Sloveniji dopušča omrežje za prenos električne energije. To je pri izdaji dovoljenj za priklop SE na omrežje vedno večja ovira.

