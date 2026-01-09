Pogovoriti se moramo o 6-7

Naše božično kosilo z različnimi generacijami za praznično mizo je potekalo ob globoki debati, kaj pomeni 6-7. Oziroma kaj naj bi to pomenilo. Priznam, da sem prvič slišala za ta izraz, bolje rečeno medmet. Deset starih, starejših, kakorkoli se politično korektno že reče našim letom, se je zagledalo v dva najstnika, ki sta bolj z rokami kot besedami pojasnjevala, kdaj in v kakšnem primeru izgovorita šest sedem oziroma six-seven. Na koncu nismo izvedeli veliko in smo se v isti nevednosti razšli. Strinjali pa smo se, da izraz, ki je mlade obsedel v zadnjem letu, najverjetneje pomeni nekaj takega kot 'ali to ali to'. Torej nekaj precej nedoločnega.

Zdaj, ko je 6-7 še slovenska beseda leta mladih, sem znova pogledala naokoli in ugotovila, da mladi pravzaprav ne vedo, zakaj to govorijo. In da je bistvo v tem, da nima smisla. Mladi ga torej uporabljajo za izražanje ... hm ... ničesar. Ampak v svetu številnih nesmislov je presenetljivo glasen. Izraz, mogoče je bolje reči vzklik, naj bi bil povezan s skladbo Doot Doot raperja Skrilla, drugi ga poznajo po košarkarju LaMelu Ballu (njegova višina 2,01 metra v ameriških merskih enotah pomeni šest čevljev in sedem palcev), predvsem pa po fantu Taylenu Kinneyju, ki je objavil posnetek, v katerem ocenjuje pijačo z besedama »šest sedem«, z neodločno gesto, kot da (z rokami) tehta dve možnosti. In potem je izraz pljusknil na tiktok in youtube, od tam pa v šolske učilnice, igrišča, humoristične oddaje, na jedilnike, v serije, jezik poslovnežev, na google (kar napišite 6-7 in boste videli, kaj se zgodi).

V globalni diskurz je torej vstopila nova generacija, generacija alfa, rojena po letu 2010, in tu ni več česa dodati. Bistvo je namreč v tem, da jih odrasli ne razumemo.