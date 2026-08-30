Pogreb kralja Haralda V. bo čez najmanj teden dni

Medtem ko je na Norveškem razglašeno obdobje žalovanja za pokojnim kraljem Haraldom V., bo novi kralj Haakon VIII., ki je nasledstvo prevzel takoj po očetovi smrti v petek, v torek prisegel v parlamentu. Danes se je s člani ožje družine udeležil žalnega bogoslužja v cerkvi v Askerju. Datum Haraldovega pogreba še ni določen, kot je za javno radiotelevizijo NRK napovedal premier Jonas Gahr Støre, ga bodo pokopali »v tednu po naslednjem«, se pravi med 7. in 13. septembrom. Norveški kralj Haakon VIII. (z desne proti levi), prestolonaslednica Ingrid Alexandra, kraljica Sonja in princ Sverre Magnus na današnjem žalem bogoslužju za pokojnega kralja Haralda V. v cerkvi v Askerju. FOTO: Cornelius Poppe/AFP Znano pa je, da bodo po pogrebni slovesnosti v oselski katedrali krsto s Haraldovimi ...