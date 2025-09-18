  • Delo d.o.o.
    Zanimivosti

    Poklon poljščini, ki združuje idilično dolino

    V Dobrepolju se tudi s Krompirjevanjem spominjajo časov, ko je pri njih cvetela pridelava krompirja.
    Članice TD Dobrepolje so pripravile znane in manj znane krompirjeve jedi, kot so pečen krompir in krompirjevi štruklji. Foto Simona Fajfar
    Galerija
    Članice TD Dobrepolje so pripravile znane in manj znane krompirjeve jedi, kot so pečen krompir in krompirjevi štruklji. Foto Simona Fajfar
    Simona Fajfar
    18. 9. 2025 | 15:00
    A+A-

    Idilična Dobrepoljska dolina, ki že z imenom pove, da je »dobro polje«, še vedno slovi po odličnem krompirju, ki so ga tu pridelovali in prodajali daleč naokoli. Nekoč so to kulturno rastlino, ki je danes četrta najpomembnejša po količini pridelane hrane na svetu, pridelovali pri vsaki hiši in tudi v slovenskem merilu smo imeli krompirja več, kot pa smo ga potrebovali za oskrbo prebivalcev.

    Na Vidmu, v središču občine Dobrepolje, so se letos že sedmič zapored poklonili poljščini, ki je dodobra zaznamovala te kraje. Turistično društvo Dobrepolje je pripravilo Krompirjevanje, ki je kulinarična, kulturna in družabna prireditev. Večina udeležencev je bilo domačinov, a počasi dobrepoljski poklon krompirju odkrivajo tudi drugi obiskovalci.

    »Kmetijska zadruga je vozila dobrepoljski krompir v Opatijo, kjer so oskrbovali številne hotele in kjer so takrat začeli razvijati turizem,« razloži Edi Zgonc.
    »Kmetijska zadruga je vozila dobrepoljski krompir v Opatijo, kjer so oskrbovali številne hotele in kjer so takrat začeli razvijati turizem,« razloži Edi Zgonc.
    »V osemdesetih smo samo pri nas doma posadili deset ali 12 gajb krompirja in ga pridelali 200 gajb,« pravi Marija Žnidaršič, predsednica TD Dobrepolje. Krompirja niso pridelovali le zase, ampak tudi za prodajo. »Okoli leta 1909 je kmetijska zadruga vozila dobrepoljski krompir v Opatijo, kjer so oskrbovali številne hotele in kjer so takrat začeli razvijati turizem. Na otoku Sušak je naša zadruga imela celo svoje skladišče krompirja,« razloži Edi Zgonc, ki odlično pozna zgodovino Dobrepolja.

    »Septembra, oktobra in novembra je vsak dan s postaje odpeljal vlak, ki je imel enega, dva ali tri vagone naložene s krompirjem, ki so ga pridelali tu,« je razložil Anton Jakopič, nekdanji župan in kmet. Njihova kmetija, ki je ena redkih v občini Dobrepolje, kjer se še ukvarjajo s pridelavo krompirja za prodajo – kmetijo je uspešno prevzela mlajša generacija –, pa je bila tudi prva, ki je v dolini uvedla tehnološke spremembe v pridelavo.

    »Septembra, oktobra in novembra je vsak dan s postaje odpeljal vlak, ki je imel enega, dva ali tri vagone naložene s krompirjem,« pravi Anton Jakopič. Foto Simona Fajfar
    »Septembra, oktobra in novembra je vsak dan s postaje odpeljal vlak, ki je imel enega, dva ali tri vagone naložene s krompirjem,« pravi Anton Jakopič. Foto Simona Fajfar

    »Moj stari oče Anton je bil za časa prve svetovne vojne vpoklican v vojsko in so ga – verjetno zato, ker je bil s 40 leti za fronto že prestar – poslali na Češko, k nekemu oficirju,« razloži Anton Jakopič. Seveda je opazoval, kako tam kmetujejo in kako strojno pridelujejo krompir. Zato je ob vrnitvi domov uvedel korenite spremembe: pridelavo je moderniziral. Prva novost, ki je vzbudila veliko začudenje, je bilo sajenje krompirja v vsako drugo brazdo, ker so na Češkem krompir sadili v vrste, ki so bile veliko bolj narazen kot pri nas. »Ljudje so se čudili, kaj je Antonu, in so menili, da očitno nima dovolj semenskega krompirja,« razloži Anton Jakopič.

    Včasih so v Dobrepolju pridelovali krompir pri vsaki hiši.

    Spremembe po drugi svetovni vojni

    Druga novost pa so bila nova orodja, ki mu jih je naredil kovač po njegovih navodilih: prekopalnik, okopalnik in osipalnik, s katerimi je uvedel strojno delo. Delo je bilo opravljeno veliko hitreje. »Leta 1920 smo pridelali 20 ton krompirja, kar je bil rekord Dobrepolja,« se spominja uspeha svojih prednikov Anton Jakopič.

    Velike tehnološke novosti so se zaradi odlične letine hitro razširile po dolini in naprej in še niso utonile v pozabo, pravi sogovornik, ki kot pomemben mejnik v pridelavi krompirja v Dobrepolju omeni še kmetijo Novak iz Kompolja, ki se jim po domače pravi pri Zajčevih, kjer so prvi uvedli kombajn za kopanje krompirja, potem pa so jim sledili še drugi.

    Krompirjevi polpeti, krompirjeva musaka, krompirjevi žganci je nekaj jedi, ki se jih je dalo pokusiti na Vidmu. Foto Simona Fajfar
    Krompirjevi polpeti, krompirjeva musaka, krompirjevi žganci je nekaj jedi, ki se jih je dalo pokusiti na Vidmu. Foto Simona Fajfar

    Spremembe po drugi svetovni vojni, ko so se ljudje zaposlili v tovarnah in je kmetijstvo postalo nebodigatreba, so pomenile začetek upada pridelave krompirja. Je pa to tudi čas posameznih poskusov ohranitve kmetijstva in pridelave te pomembne kulturne rastline. »Na OŠ Dobrepolje smo pred 50 leti na šolskem vrtu posadili kakšnih 20 sort krompirja, ki nam jih je prinesel Tadej Sluga s Kmetijskega inštituta Slovenije,« pove Edi Zgonc, ki mimogrede še omeni, da je bil Tadej Sluga vnuk Franca Jakliča (1892–1937), tistega učitelja, pisatelja, ljudskega prosvetitelja in gospodarskega organizatorja, ki ga v teh krajih še danes izjemno cenijo. Njihova osrednja kulturna in družbena ustanova na Vidmu se imenuje Jakličev dom.

    »Naš namen je ohranjati tradicijo,« pravi Marija Žnidaršič pred sliko, ki jo je naredil Tone Kralj, ki je bil z bratom Francetom rojen v Dobrepolju. Foto Simona Fajfar
    »Naš namen je ohranjati tradicijo,« pravi Marija Žnidaršič pred sliko, ki jo je naredil Tone Kralj, ki je bil z bratom Francetom rojen v Dobrepolju. Foto Simona Fajfar
    V sedemdesetih letih so nato na šolskem vrtu želeli ugotoviti, katera sorta krompirja je najprimernejša za pridelavo na njihovem območju. »Želeli smo pomagati kmetom,« pravi Edi Zgonc. Katere vrste krompirja so sadili takrat, nihče več ne ve. V zgodovino pa sta se zapisali dve sorti, pravi Marija Žnidaršič: nesporno je bil najbolj cenjen krompir igor, takoj za njim pa vesna. Bila sta iz nabora novih sort, ki so jih na Kmetijskem inštitutu Slovenije potrdili leta 1964 in ki so z leti povsem izpodrinile starejše tuje sorte. Igor je bil izjemno priljubljen, saj je v osemdesetih letih veljal za najpogosteje gojeno sorto krompirja pri nas. Rasel je na kar 70 odstotkih slovenskih njiv. Žal ga je uničila različica krompirjevega virusa Y ...

    Danes je zelena dobrepoljska dolina, kjer so odlično uspevale tudi druge poljščine, kot so koruza, ajda, ječmen, pšenica ... slabo obdelana, saj so poleg Jakopičeve kmetje še dve ali tri večje kmetije, ki pridelujejo tudi krompir za prodajo. Anton Jakopič ocenjuje, da zdaj v dolini pridelajo desetino tega, kar se je pridelalo nekoč. Včasih pa so skorajda pri vsaki hiši na leto pridelali od deset do 15 ton krompirja ...

    41%

    potreb po krompirju smo lani zagotovili iz domače pridelave, leta 2000 pa smo bili samopreskrbni v 83 odstotkih.

    Najtežji krompir je letos tehtal 617 gramov.
    Najtežji krompir je letos tehtal 617 gramov.
    Z upadom pridelave krompirja v Dobrepolju je upadla pridelava po vsej Sloveniji. Včasih smo bili s krompirjem 120-odstotno preskrbljeni, zdaj pa je popolnoma drugače. Podatki Statističnega urada Slovenije kažejo, da smo bili leta 2000 samopreskrbni s krompirjem v 83 odstotkih, zdaj pa le še v 41 odstotkih. Ali drugače: če smo leta 2000 pridelali 186.100 ton krompirja, smo ga lani vsega 74.600 ton.

    Zato slavospev krompirju, ki so ga letos sedmič organizirali na trgu na Vidmu, ni kar tako. In krompir niso le tradicionalne jedi, kot je praženi krompir, ki so ga udeležencem Krompirjade ponujali člani Kulturnega društva Bukovci iz občine Markovci, ki so za ta dogodek porabili 30 kilogramov krompirja, čebulo in meso iz tünke. »Krompir nas združuje,« je dejal Jože Bezjak in razložil, da so z Dobrepoljci postali prijatelji prek Hrovačanov, »tistih tam čez hrib«, ki so znani po fižolovem dnevu.

    Krompirjevo pecivo, za njim krompirjeva potica Foto Simona Fajfar
    Krompirjevo pecivo, za njim krompirjeva potica Foto Simona Fajfar

    Obiskovalci Krompirjevanja so lahko izbirali med krompirjevimi jedmi, ki so jih pripravile ženske TD Dobrepolje: krompirjevim golažem, krompirjevo pogačo, pečenim krompirjem, krompirjevo musako, krompirjevimi polpeti, krompirjevimi žganci, krompirjevim čokoladnim pecivom in še čem. Posebej pa gre omeniti krompirjevo potico in tradicionalne dobrepoljske krompirjeve štruklje, ki so narejeni iz krompirjevega testa in premazani s pečenimi jajčki.

    Poleg kmetje Jakopič in čebelarjev so se predstavili še gobarji. Člani Društva gobarjev Štorovke Šentrumar - Hočevje letos praznujejo 20. obletnico delovanja. Na stojnici so razstavili gobe, ki so jih našli zdaj. Med njimi je bilo le malo užitnih: dve vrsti lisičk in izredno zanimiva navadna ledenka. »To, kar predstavljamo na stojnici, je – glede na letni čas – bogata bera,« je razložil Pavle Gregorka. Na Krompirjevanje niso prišli zato, da bi predstavili le užitne gobe, ampak da bi predstavili ogromno bogastvo naših gliv in gob. V Sloveniji imamo kar 3845 vrst gob, od tega jih je 505 užitnih in 31 smrtno strupenih. »Danes želimo predstaviti smrtno strupene, strupene, užitne in pogojno užitne gobe,« je razložil sogovornik.

    Danes poznamo več kot 3000 sort krompirja.

    Spominske sobe

    Zato v društvu, ki ima 90 članov, skupaj z Mikološko zvezo Slovenije pripravljajo izobraževanja za determinatorja pripravnika, ki običajno poteka med majem in junijem, potem pa z izpitom preverjajo znanje o vrstah gob in vsem, kar je s tem povezano. To pomeni, da kdor je opravil izpit, prepozna vsaj 80 vrst gob, pozna razliko med glivo in gobo, zna pravilno nabirati, pozna zakonodajo in rdeči seznam ogroženosti, na katerem so tiste glive, ki jim grozi izumrtje zaradi uničevanja habitatov, onesnaževanja, podnebnih sprememb, čezmernega nabiranja ali vnosa tujerodnih vrst.

    Člani Društva gobarjev Štorovke Šentrumar - Hočevje, ki praznujejo dvajseto obletnico obstoja, so razstavili gobe, ki rastejo zdaj.
    Člani Društva gobarjev Štorovke Šentrumar - Hočevje, ki praznujejo dvajseto obletnico obstoja, so razstavili gobe, ki rastejo zdaj.

    S svojimi izdelki in pridelki so se predstavile tudi članice Društva podeželskih žena Dobrepolje - Struge, ki poleg tega, da so izurjene v peki peciva in kuhanju tradicionalnih dobrepoljskih jedi – omenile so štulo in ajdove štruklje –, ohranjajo živo tradicijo peke poprtnika, ki je na dobrepoljskih mizah za praznik Svetih treh kraljev. »Letos smo na državni razstavi in ocenjevanju imele 50 poprtnikov iz naše in drugih občin,« je povedala Marija Nučič, predsednica društva.

    Obiskovalci so lahko obiskali tudi spominske sobe v Jakličevem domu. V prvi sta predstavljena brata France (1895–1960) in Tone Kralj (1900–1975), slikarja, grafika in kiparja, izjemno pomembna in samosvoja umetnika, ki sta bila rojena v Dobrepolju. Pozornost namenjajo tudi Mari Jeraj Kralj (1909–2010), ženi Toneta Kralja, ki je bila kiparka, slikarka, ilustratorka, filmska maskerka in oblikovalka lutk, ki je med drugim oblikovala lutke za nepozabno Zvezdico Zaspanko, bila pa je tudi avtorica ilustracij v knjigah Mojca Pokrajculja in Rdeča kapica.

    Del dediščine Dobrepolja si je mogoče ogledati v Jakličevem domu.
    Del dediščine Dobrepolja si je mogoče ogledati v Jakličevem domu.

    V drugem prostoru Jakličevega doma sta predstavljena Fran Jaklič - Podgoričan in ljudsko izročilo Dobrepolja, kjer ne manjkajo niti pustne maske in nekatere šege. Posebna soba je namenjena notranji opremi dobrepoljske hiše, v kateri so nekoč živeli: delali, jedli, molili, spali, se družili.

    Četrta najpomembnejša kulturna rastlina

    Krompir, ki izvira z območja Andov v Južni Ameriki, je prvi v Evropo prinesel Krištof Kolumb. Po Evropi se je krompir širil postopoma iz evropskih kolonialnih držav ob Atlantskem oceanu. Na naše ozemlje je prišel v času Habsburške monarhije, ko je vladala cesarica Marija Terezija, ki je želela izboljšati prehrano prebivalstva. Kmetje so se sprva upirali sajenju te poljščine, kasneje pa so jo sprejeli in posvojili za vsakoletno pridelavo. Krompir je še vedno pomemben del kuhinje številnih kultur in je četrta najpomembnejša kulturna rastlina po količini pridelane hrane na svetu.

    »Naš namen je ohranjati tradicijo,« pravi Marija Žnidaršič, ki je obiskovalce popeljala po Jakličevem domu. Krompirjevanje ni samo obujanje spomina na nekdanjo množično pridelavo krompirja in ni le spodbujanje kuhanja krompirjevih jedi. Za današnji čas je še posebej pomembno druženje, pravi sogovornica: »In morda se bo še kdo odločil, da na območju, ki je bilo nekoč znano po pridelavi krompirja, spet obudi pridelavo te za te kraje izjemno pomembne kulturne rastline.«

    Več iz teme

    KrompirjevanjeDobrepoljeMarija ŽnidaršičEdi ZgoncAnton Jakopič

