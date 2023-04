Poklon prostovoljcem, ki se žrtvujejo za druge

Med okoli dva tisoč gosti, ki so prejeli vabilo na kronanje Karla III., to bo čez teden dni v Westminstrski opatiji, bo poleg članov britanske kraljeve družine ter predstavnikov drugih kraljevin, nekdanjih britanskih premierov, voditeljev držav in številnih znanih osebnosti tudi 850 izjemnih posameznikov, ki so se izkazali z dobrodelnim delom. Med njimi jih je štiristo petdeset odlikovanih s častnim redom britanskega imperija (BEM), mnogi so ga prejeli za trud med pandemijo covida-19, preostalih štiristo pa je mladih iz skupin in organizacij po izboru kraljeve družine.

Marsikateri od njih vabila gotovo ni pričakoval. Vsaj tako sta za BBC povedala zakonca Julian in Maria Sturdy-Morton, ki sta med lockdownom organizirala službo za dostavo hrane in tako povezala veletrgovce, ki so se borili za preživetje, z gospodinjstvi, ki si niso mogla zagotoviti dostave iz trgovine ali je obiskati.

Med predvčerajšnjim obiskom osrednje knjižnice v Liverpoolu so kraljevi par pričakali antimonarhistični protestniki. FOTO: Jon Super/ Reuters

Mislila sta, da je elektronsko vabilo prevara, nanj nista upala niti klikniti, ko sta ugotovila, da je pristno, sta planila v jok. Po besedah 70-letnega Juliana Mortona je bilo zelo čustveno, hkrati pa čudno, saj se jima zdi, da bi morali biti povabljeni še mnogi drugi. »A jaz jim ne dam svojega vabila,« je Morton izjavil v smehu. Veliko veselje in olajšanje sta sama gotovo prinašala tistim, ki sta jim pomagala med karanteno.

S 150 prostovoljci sta poskrbela, da je kakovostna hrana, ki bi sicer končala v smeteh, prišla v petsto gospodinjstev v jugozahodnem Londonu, med drugim k sto ljudem, ki si je ne bi mogli privoščiti. Z donacijami sta organizirala tople obroke za najbolj potrebne pomoči, tudi za stanovalce domov za ostarele. Januarja lani sta bila odlikovana s častnim redom britanskega imperija, a sta ga štela za priznanje vseh svojih sodelavcev prostovoljcev.

Junaški deček iz šotora

S povabilom na kronanje se je kraljeva družina med drugim poklonila zdaj že pravemu medijskemu zvezdniku, 13-letnemu Maxu Wooseyju iz Brauntona v Devonu, znanemu kot »deček iz šotora«. V treh letih, odkar je v dobrodelne namene sleherno noč spal v majhnem šotoru, naj je žgalo sonce, padal dež ali sneg, je iz dečka zrasel v postavnega najstnika.

V Londonu potekajo še zadnje priprave. Westminstrska opatija je že zaprta za javnost, v njeni bližini pa so postavili tribune za ogled kraljeve procesije. FOTO: Toby Melville/ Reuters

Svojo misijo je z zadnjo nočjo v šotoru končal marca letos, zanjo pa se je odločil pri rosnih desetih letih. Preden je njihov sosed in družinski prijatelj Rick Abbot februarja 2020 umrl za rakom, mu je namreč podaril šotor in ga spodbudil, naj si privošči avanturo. Ker so v hospicu v North Devonu tako dobro poskrbeli za Abbota, je želel storiti nekaj v zahvalo.

Šotor je prvič postavil marca 2020, da bi zbral 100 funtov, po treh letih spanja pod milim nebom, ki jih opisuje kot svoja najboljša leta, pa mu je uspelo zbrati 750.000 funtov (okoli 834.000 evrov). Postavil je Guinnessov rekord za največjo vsoto, zbrano s taborjenjem, njegova prizadevanja pa so hospicu omogočila zagotoviti letno plačilo 15 patronažnih medicinskih sester in tako petsto bolnikom pomoč pri oskrbi na domu.

Max Woosey, ki je tri leta v dobrodelne namene spal v šotoru, je eden od 850 izjemnih posameznikov, povabljenih na kronanje. FOTO: instagram

Deček je lani prejel častni red britanskega imperija, za svoje plemenite cilje pa tudi druge nagrade, povrhu so ga julija 2021 povabili, da šotor postavi tudi na vrt premierove rezidence na Downing Streetu 10, kjer se je družil s takratnim ministrskim predsednikom Borisom Johnsonom in njegovim psičkom Dilynom. Kot je tedaj priznal, ni pričakoval, da ga bo njegova avantura pripeljala na enega najbolj znanih naslovov na svetu.

Časnik Telegraph med povabljenci na kronanje iz vrst navadnih smrtnikov navaja tudi poklicnega kuharja Manjuja Malhija, ki je med karanteno ponujal tečaje kuhanja na daljavo, različni britanski mediji pa poročajo, da bo še štiristo mladih iz dobrodelnih organizacij, ki so jih izbrali kralj Karel III. in Camilla ter britanska vlada, imelo priložnost spremljati obred kronanja v manjši cerkvi sv. Marjete iz 12. stoletja na območju Westminstrske opatije ter si ogledati kraljevo procesijo, ko bo po kronanju zapuščala opatijo.