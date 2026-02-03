Med konfinacijo je naredil snežaka, presenetljivo podobnega Mussoliniju

Po poimenovanju ulice v Accetturi, kjer je Lojze Spacal med fašizmom preživel konfinacijo, si prizadevajo še za muzej s stalno zbirko njegovih del.

FOTO: arhiv družine SpacalLojze Spacal, ki je z umetnostjo postavil enega od mostov med slovenskim in italijanskim prostorom ter bil sočasno vtkan v mednarodno likovno umetnost, je dobrih tisoč kilometrov od rojstnega Trsta dobil lep poklon. Po njem se imenuje ulica v Accetturi na skrajnem jugu italijanskega škornja, kjer je bil konfiniran v času fašizma. Malone stoletje zatem se v mestu z njegovo zgodbo – zgodbo antifašista in zavednega Slovenca, ki je poslikaval mrliške krste, pozneje pa je postal mednarodno priznan slikar – čutijo dovolj povezane, da želijo biti del pripovedi o njem. Lojze Spacal ob retrospektivi v Moderni galeriji v Ljubljani. FOTO: Blaž Samec/Delo Lojze Spacal (1907–2000), znameniti slikar Trsta, Krasa in Istre, mojster premišljenih, abstrahiranih podob ...