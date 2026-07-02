Pokvarjena klima ali roleta sredi vročine? Takšne so čakalne dobe za mojstre

Ko temperature presežejo 30 stopinj Celzija, se pogosto izkaže, da klimatska naprava ne deluje več brezhibno ali da odpovedo rolete in druga senčila. A prav takrat imajo serviserji največ dela. Preverili smo, koliko časa boste v različnih primerih čakali na mojstra, zakaj so poleti čakalne dobe tako dolge in pri katerih posegih je treba računati na večtedensko zamudo. Strokovnjaki pojasnjujejo tudi, zakaj do okvar prihaja prav ob prvem vročinskem valu in kako lahko z rednim vzdrževanjem marsikatero težavo preprečite.

V celotnem članku na deloindom.si preverite, kakšne so trenutne čakalne dobe za popravila in montažo klimatskih naprav, zakaj primanjkuje serviserjev ter katere preventivne ukrepe je smiselno opraviti, da vas naslednji vročinski val ne ujame nepripravljene.