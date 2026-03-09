Pol milijona ljudi pred okostjem sv. Frančiška

Verniki in obiskovalci lahko do 22. marca stopijo pred relikvije zavetnika Italije, ki je umrl pred 800 leti.

Ob 800. obletnici smrti Frančiška Asiškega so prvič javno razstavili okostje svetnika iz 13. stoletja, enega od najbolj čaščenih svetnikov v krščanstvu, kar privablja v Italijo na stotine tisoče romarjev. Verniki in obiskovalci lahko do 22. marca stopijo pred okostje svetnika, ki je v 13. stoletju z radikalnim živ­ljenjem v revščini in služenju ubogim spremenil obraz krščanstva. Relikvije, ki so bile stoletja skrite v kamnitem sarkofagu v kripti bazilike sv. Frančiška, so zdaj postavljene v posebno neprebojno stekleno vitrino v spodnji cerkvi, na kateri je latinski napis Corpus Sancti Francisci (Telo svetega Frančiška). Po poročanju tiskovnih agencij naj bi si mesto za ogled njegovih posmrtnih ostankov rezerviralo okrog 400.000 ljudi z vsega sveta. Ubožno življenje Frančišek Asiški je bil ...