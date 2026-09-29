Polemika o ovratnicah proti lajanju: katere so varne in katere prepovedane

Lajanje je za psa povsem naraven način sporazumevanja, a kadar postane pogosto in vztrajno, lahko močno obremeni tako skrbnike kot sosede. Prav zato so na trgu številni pripomočki, ki ob laježu sprožijo zvok, vibracijo, razpršilo ali celo električni impulz, vse bolj razširjene pa so tudi ultrazvočne naprave.

Toda pri njihovi uporabi velja previdnost. Slovenska zakonodaja namreč ne obravnava vseh pripomočkov enako. Električne ovratnice, ki ob aktiviranju povzročijo električni šok, so pri nas prepovedane, pri drugih vrstah naprav pa je pomembno tudi, kako vplivajo na žival in na kakšen način jih uporabljamo.

Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da zgolj utišanje psa še ne pomeni, da smo odpravili razlog za njegovo vedenje. Za vztrajnim lajanjem so lahko strah, osamljenost, odzivanje na okolico ali drugi vzroki, ki zahtevajo različne pristope.

Na Deloindom.si preverite, katere ovratnice so pri nas prepovedane, kaj velja za ultrazvočne naprave in kako je najbolje ukrepati, kadar pasji lajež postane težava.