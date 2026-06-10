Poletna uspešnica, ki je osvojila ljubitelje domače zelenjave

Vsak je lahko chef: skrivnost najboljših poletnih jedi brez kompliciranja

Poleti si res ne želimo preživeti ur ob vročem štedilniku, raje izberimo lahke jedi, kot so pisane solate, sočni sendviči ali slastne testenine.

Sodobni kupci namreč že dolgo ne gledamo več le na ceno. Vedno bolj nam je pomembno, kdo stoji za hrano na našem krožniku in kako dolgo je potovala do nas. Pri sadju in zelenjavi se ta razlika opazi takoj – uvoženi pridelki, ki tedne preživijo v hladilnicah in tovornjakih, preprosto izgubijo tisto pravo aromo in sočnost. Lokalno pridelana zelenjava pa obdrži polnost okusa, ki ga v kuhinji ne more nadomestiti nobeno začimbno čudo.

Vse se začne na domačiji v Renkovcih. FOTO: LUŠT

Zato sploh ni nenavadno, da v trgovinah najraje segamo po znamkah, ki jim zaupamo in katerih zgodbo poznamo. Na naših zelenjavnih policah to zaupanje že vrsto let predstavlja LUŠT s svojimi sočnimi in svežimi prekmurskimi paradižniki.

Vse njihove sadike rastejo doma, v Renkovcih, kjer vsak plod zori pod toplim soncem na rastlini, dokler ni popolnoma pripravljen. Ko doseže tisto pravo zrelost, ga oberejo ročno in previdno. Najboljši del zgodbe pa je hitrost: od trenutka, ko paradižnik utrgajo v Prekmurju, pa do takrat, ko ga postavijo na polico vaše najbližje trgovine, mine le kakšen dan, včasih celo manj. Tako natančno vemo, kaj jemo – svež, dišeč domači paradižnik, ki je namesto dolgih transportnih poti izbral najhitrejšo pot do naše kuhinje.

Ko je manj v resnici več

Potrošniki vse bolj preverjajo izvor hrane, LUŠT pa ostaja sinonim za slovenski paradižnik iz Prekmurj FOTO: LUŠT

Čeprav nas splet vsak dan zasipa z eksotičnimi recepti in zapletenimi kulinaričnimi tehnikami, se po dolgem in napornem dnevu najraje zatečemo k preprostosti. Domače kosilo ali večerja ne potrebujeta dolgega seznama sestavin, ki jih je težko najti. Ključ do dobrega krožnika je drugje – v kakovosti in svežini tistih nekaj osnovnih sestavin, ki jih položimo v posodo.

Paradižnik je v naših kuhinjah kralj prav zaradi svoje vsestranskosti. Brez težav se znajde v osvežilni solati, sočnem sendviču, na domači pici ali pa se spremeni v hitro prilogo. Če imate pri roki dober paradižnik, imate kosilo praktično že na mizi.

Dišeče testenine v petnajstih minutah

FOTO: Depositphotos

Odličen dokaz za to so hitre poletne testenine, pri katerih glavno vlogo odigra prekmurski grozdasti paradižnik LUŠT.

Za štiri lačne jedce potrebujete le:

400 g najljubših testenin

300 g slivovega paradižnika LUŠT

kakovostno oljčno olje

pest sveže bazilike

malo parmezana za piko na i

Priprava je čisto preprosta. Medtem ko se testenine kuhajo, na oljčnem olju na hitro prepražite narezan paradižnik, da spusti svoj dišeči sok. Ko so testenine kuhane al dente, jih stresite naravnost v ponev k paradižniku. Vse skupaj premešajte z lističi sveže bazilike, razdelite na krožnike in potresite z naribanim parmezanom.

V dobrih petnajstih minutah bo hiša zadišala po poletju, vi pa boste uživali v vrhunskem obroku, ki ne zahteva nobenih posebnih kuharskih spretnosti. Prav zaradi takšnih trenutkov ima dober domači paradižnik neprecenljivo mesto v naših srcih in kuhinjah.

Brez kompliciranja: vsak je lahko chef

Svež slovenski paradižnik lahko iz preprostega obroka ustvari pravo poletno poslastico. FOTO: LUŠT

V LUŠTu so prepričani, da je vsak med nami lahko vrhunski chef v lastni kuhinji. Za slasten krožnik namreč ne potrebujete zapletenih kuharskih tehnik, dragih pripomočkov ali večurnega stanja ob štedilniku. Skrivnost dobre jedi se vedno skriva na začetku: v izbiri kakovostnih in pristnih sestavin.

Danes vse več ljudi kuha iz čistega veselja. Med tednom morda na hitro ustvarimo lahkotno kosilo, ob koncih tedna pa si vzamemo čas in z užitkom preizkušamo nove okuse. Ne glede na to, koliko časa imamo, nam je skupna želja po hrani z znanim poreklom. LUŠT zato nagovarja prav vse domače ustvarjalce in ljubitelje dobre hrane, ki radi kuhajo brez nepotrebnega zapletanja. Ko v roke vzamemo svež slovenski paradižnik, tudi najbolj običajen sendvič ali preprosta skleda solate v hipu postane prava kulinarična mojstrovina.

Svežina, ki gre z vami na pot

Lepi dnevi nas naravnost vlečejo ven – na pohode v hribe, kolesarske izlete, k vodi ali na brezskrbna družinska potepanja. Ko smo ves dan aktivni, hitro postanemo lačni, namesto težke hrane pa takrat prija nekaj osvežilnega. Namesto suhoparnih prigrizkov si lahko na poti privoščimo pravi, sočni obrok, ki ga pripravimo v nekaj minutah in preprosto pospravimo v nahrbtnik.

Paradižniki LUŠT so zaradi svoje priročnosti popolni sopotnik za izlete. Odlično se obnesejo v bogatih sendvičih, osvežilnih tortiljah ali barvitih testeninskih solatah, ki med potjo ne izgubijo svojega okusa.

Hitra poletna solata za v nahrbtnik

FOTO: LUŠT

Če iščete idejo za kosilo na travniku ali plaži, je ta osvežilna solata prava izbira. Zanjo potrebujete:

mešanica pisanih češnjevih paradižnikov LUŠTek

hrustljave slovenske kumare LUŠT

nežno mocarelo

malo oljčnega olja

nekaj listkov sveže bazilike

Priprava ne bi mogla biti bolj preprosta. Paradižnike prerežite na polovico, kumare in mocarelo narežite na poljubne koščke, dodajte baziliko in vse skupaj pokapljajte z malce oljčnega olja. Nežno premešajte in zaprite v posodo za prenašanje.

Solata je pripravljena v le nekaj minutah, na cilju pa vas bo pričakal pisan, privlačen in neverjetno hrustljav obrok. Dokaz, da za odličen piknik sredi narave ne potrebujete dolgotrajne priprave v kuhinji.

Gorivo za aktivne dni

Pohodniki, kolesarji, tekači in vsi, ki prosti čas radi preživljate ob ali na vodi, dobro poznate tisti občutek, ko se po športni aktivnosti oglasita lakota in prijetna utrujenost. Takrat nihče ne želi komplicirati. Aktivni posamezniki zato najraje posegajo po nezahtevnih, a hranljivih sestavinah, ki telesu hitro vrnejo energijo.

Paradižnik je ravno zaradi tega stalnica v prehrani športnikov in rekreativcev. Ne zaradi kratkotrajnih modnih trendov ali eksotičnih obljub, ampak preprosto zato, ker deluje, je lahkoten, poln vode in se prileže tako v solati kot v sendviču.

Po dolgem kolesarskem vzponu se narezan paradižnik odlično poda v toplo skledo testenin, po hribovskem pohodu obogati domač sendvič na vrhu gore, po popoldanskem supanju pa poskrbi za osvežitev v hitri solati. Ta vsestranskost je glavni razlog, da se nenehno vrača na naše jedilnike, ne glede na to, kako dinamičen je naš vsakdan.

Šest karakterjev za vsak okus in priložnost

Vsaka sorta paradižnika ima svoj značaj in svojo vlogo v kuhinji. FOTO: LUŠT

Tako kot se razlikujejo naši poletni dnevi, se med seboj razlikujejo tudi paradižniki v družini LUŠT. Vsak od njih ima svojo obliko, stopnjo sladkobe in tisto pravo kulinarično vlogo, v kateri najbolj zablesti.

Grozdasti paradižnik LUŠT: to je tista dobro znana klasika, s katero se je zgodba sploh začela. Zanimivo je, da v Renkovcih že od začetka pridelujejo isto preverjeno sorto na popolnoma enak način. Zaradi polnega okusa in sočnosti je nepogrešljiv v poletnih solatah, odlično pa se obnese tudi v toplih omakah.

to je tista dobro znana klasika, s katero se je zgodba sploh začela. Zanimivo je, da v Renkovcih že od začetka pridelujejo isto preverjeno sorto na popolnoma enak način. Zaradi polnega okusa in sočnosti je nepogrešljiv v poletnih solatah, odlično pa se obnese tudi v toplih omakah. Mali grozdasti paradižnik LUŠT: nekoliko manjši brat klasičnega grozdastega paradižnika, ki očara z intenzivno aromo. Odličen je za pripravo hitrih prilog, peko v pečici ali kot pika na i domačim picam.

nekoliko manjši brat klasičnega grozdastega paradižnika, ki očara z intenzivno aromo. Odličen je za pripravo hitrih prilog, peko v pečici ali kot pika na i domačim picam. Datljevi in slivovi paradižniki LUŠT: ti podolgovati plodovi imajo čvrstejše meso in manj semen. Slivov paradižnik je prava izbira za kuhanje gostih, bogatih domačih omak, sladki datljevi paradižniki pa so naravnost rojeni za preprosto rezanje v sendviče ali tortilje, saj ne bodo razmočili kruha.

ti podolgovati plodovi imajo čvrstejše meso in manj semen. Slivov paradižnik je prava izbira za kuhanje gostih, bogatih domačih omak, sladki datljevi paradižniki pa so naravnost rojeni za preprosto rezanje v sendviče ali tortilje, saj ne bodo razmočili kruha. Češnjev paradižnik LUŠT: sladki, drobni grižljaji, ki ob ugrizu prijetno počijo. Zaradi svoje sladkobe so izjemno priljubljeni pri otrocih, nepogrešljivi pa so v osvežilnih testeninskih solatah.

sladki, drobni grižljaji, ki ob ugrizu prijetno počijo. Zaradi svoje sladkobe so izjemno priljubljeni pri otrocih, nepogrešljivi pa so v osvežilnih testeninskih solatah. LUŠTek: pisana mešanica pisanih češnjevih paradižnikov, ki s svojimi živahnimi barvami poskrbi, da vsak krožnik ali skleda solate takoj zaživi. Popolna izbira za dekoracijo jedi ali za zdrav prigrizek med delom in na poti.

Z izbiro prave vrste lahko tako brez truda poudarite okus vsake jedi – od preprostega prigrizka do bogatega družinskega kosila.

Zgodba iz rastlinjaka: narava, ki sodeluje pri pridelavi

Paradižniki zorijo na rastlini v rastlinjakih v Renkovcih, nato pa hitro potujejo na trgovske police po Sloveniji. FOTO: LUŠT

Pri lokalno pridelani hrani ne gre le za suhoparno oznako na embalaži ali geografski podatek. Ključna je celotna pot od rastlinjaka do trgovine. Paradižniki LUŠT rastejo v domačem okolju in gredo po obiranju naravnost na pot, zato so zlahka dostopni po vsej Sloveniji. Najdete jih na policah večjih trgovcev – v Sparu, Lidlu, Hoferju, Eurospinu in Tušu –, pa tudi na njihovi LUŠTni domačiji v Renkovcih ter na osrednji ljubljanski tržnici. Skoraj kjer koli v državi lahko kupimo zares sveže sadeže.

Za tem prepoznavnim okusom pa stoji premišljen in naravi prijazen način pridelave. Vse se začne pri sadikah, ki jih vzgajajo izključno iz gensko nespremenjenih semen. Posajene so v povsem naravno podlago iz mešanice šote in kokosovih vlaken, namesto s podtalnico pa jih zalivajo z deževnico, ki jo zbirajo v velikih lagunah ob rastlinjakih.

V rastlinjaku narava opravi večino dela. Za opraševanje cvetov skrbijo pridni čmrlji, ki so hkrati najboljši živi dokaz, da v pridelavi ni prostora za škodljiva kemična škropiva. Tudi če se med rastlinami pojavijo nepovabljeni škodljivci, težave ne rešujejo s kemijo, temveč v rastlinjak naselijo njihove naravne sovražnike, ki poskrbijo za ravnovesje.

Vsak paradižnik v miru dozori na rastlini, nakupovalne košarice pa doseže šele po natančnem ročnem obiranju, ki zagotavlja, da so obrani le najboljši plodovi. Ko zunaj pritisne mraz, pa rastlinjake ogrevajo z obnovljivo geotermalno energijo iz prekmurskega podzemlja, s čimer sklenejo krog trajnostnega delovanja.

Novost na policah: hrustljave slovenske kumare LUŠT

Hrustljave slovenske kumare so najnovejša pridobitev LUŠTne družine. FOTO: LUŠT

Družina iz Renkovcev pa se letos predstavlja v še nekoliko bolj zeleni luči. Paradižnikom so se namreč pridružile slovenske kumare LUŠT, ki so že ob svojem prihodu postale prava poletna uspešnica.

Gre za daljše kumare, ki jih odlikujeta izjemno tanek olupek in tista prava, hrustljava tekstura. Ker nimajo grenkega priokusa, so naravnost odlične za pripravo klasičnih solat z jogurtom ali kislo smetano, nepogrešljive pa so tudi v poletnih sendvičih, hladnih juhah, kot je gazpačo, ali preprosto narezane na palčke kot osvežilen prigrizek sredi vročega dneva.

Tudi kumare rastejo v sodobnem rastlinjaku v Renkovcih pod budnim očesom prekmurskih pridelovalcev. Zaradi skrbno nadzorovanih razmer, naravnega varstva in hitre dostave obdržijo svojo sočnost veliko dlje kot uvožena zelenjava. Na voljo so pri večjih trgovcih po Sloveniji, med drugim v Sparu, Lidlu, Tušu in Eurospinu.

V kombinaciji s prepoznavnimi paradižniki LUŠT so kumare popoln par za vse tiste dni, ko želimo na mizo prinesti nekaj hitrega, svežega in stoodstotno domačega. Ko potrošniki danes izbiramo zelenjavo, nas namreč vedno bolj zanima celotna zgodba – in LUŠT s svojo lokalno pridelavo, sledljivostjo in spoštovanjem do narave dokazuje, da je mogoče vrhunski okus pridelati brez nepotrebnega kompliciranja.

Sodobno kmetijstvo in skrb za naravo gresta lahko z roko v roki. FOTO: LUŠT

Pridelano s spoštovanjem do narave Podjetje LUŠT svojo prepoznavnost gradi na jasnih temeljih: lokalni pridelavi, popolni sledljivosti in spoštovanju do narave ter lokalne skupnosti. Kako skrbijo za okolje? Zelena energija: v hladnejših mesecih rastlinjake ogrevajo z obnovljivo geotermalno energijo iz prekmurskega podzemlja.

v hladnejših mesecih rastlinjake ogrevajo z obnovljivo geotermalno energijo iz prekmurskega podzemlja. Varčevanje z vodo: namesto dragocene podtalnice za zalivanje rastlin zbirajo in uporabljajo deževnico.

namesto dragocene podtalnice za zalivanje rastlin zbirajo in uporabljajo deževnico. Naravni pomočniki: za opraševanje cvetov skrbijo pridni čmrlji, naravno ravnovesje v rastlinjakih pa ohranjajo brez škodljivih kemičnih škropiv.

za opraševanje cvetov skrbijo pridni čmrlji, naravno ravnovesje v rastlinjakih pa ohranjajo brez škodljivih kemičnih škropiv. Ročno delo: vsak plod v miru dozori na rastlini in je obran ročno, kar zagotavlja vrhunsko kakovost.

Pristen domač okus prekmurskega paradižnika in novih hrustljavih kumar LUŠT je rezultat dolgoročne usmeritve, ki dokazuje, da gresta sodobno kmetijstvo in skrb za naravo lahko z roko v roki.

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