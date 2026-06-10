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    Poletna uspešnica, ki je osvojila ljubitelje domače zelenjave

    Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
    Tudi pri najbolj preprostih jedeh največ šteje kakovost sestavin. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Tudi pri najbolj preprostih jedeh največ šteje kakovost sestavin. FOTO: Depositphotos
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    10. 6. 2026 | 13:50
    14:06
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    Vsak je lahko chef: skrivnost najboljših poletnih jedi brez kompliciranja

    Poleti si res ne želimo preživeti ur ob vročem štedilniku, raje izberimo lahke jedi, kot so pisane solate, sočni sendviči ali slastne testenine.

    Sodobni kupci namreč že dolgo ne gledamo več le na ceno. Vedno bolj nam je pomembno, kdo stoji za hrano na našem krožniku in kako dolgo je potovala do nas. Pri sadju in zelenjavi se ta razlika opazi takoj – uvoženi pridelki, ki tedne preživijo v hladilnicah in tovornjakih, preprosto izgubijo tisto pravo aromo in sočnost. Lokalno pridelana zelenjava pa obdrži polnost okusa, ki ga v kuhinji ne more nadomestiti nobeno začimbno čudo.

    Vse se začne na domačiji v Renkovcih. FOTO: LUŠT
    Vse se začne na domačiji v Renkovcih. FOTO: LUŠT

    Zato sploh ni nenavadno, da v trgovinah najraje segamo po znamkah, ki jim zaupamo in katerih zgodbo poznamo. Na naših zelenjavnih policah to zaupanje že vrsto let predstavlja LUŠT s svojimi sočnimi in svežimi prekmurskimi paradižniki.

    Vse njihove sadike rastejo doma, v Renkovcih, kjer vsak plod zori pod toplim soncem na rastlini, dokler ni popolnoma pripravljen. Ko doseže tisto pravo zrelost, ga oberejo ročno in previdno. Najboljši del zgodbe pa je hitrost: od trenutka, ko paradižnik utrgajo v Prekmurju, pa do takrat, ko ga postavijo na polico vaše najbližje trgovine, mine le kakšen dan, včasih celo manj. Tako natančno vemo, kaj jemo – svež, dišeč domači paradižnik, ki je namesto dolgih transportnih poti izbral najhitrejšo pot do naše kuhinje.

    Ko je manj v resnici več

    Potrošniki vse bolj preverjajo izvor hrane, LUŠT pa ostaja sinonim za slovenski paradižnik iz Prekmurj FOTO: LUŠT
    Potrošniki vse bolj preverjajo izvor hrane, LUŠT pa ostaja sinonim za slovenski paradižnik iz Prekmurj FOTO: LUŠT

    Čeprav nas splet vsak dan zasipa z eksotičnimi recepti in zapletenimi kulinaričnimi tehnikami, se po dolgem in napornem dnevu najraje zatečemo k preprostosti. Domače kosilo ali večerja ne potrebujeta dolgega seznama sestavin, ki jih je težko najti. Ključ do dobrega krožnika je drugje – v kakovosti in svežini tistih nekaj osnovnih sestavin, ki jih položimo v posodo.

    Paradižnik je v naših kuhinjah kralj prav zaradi svoje vsestranskosti. Brez težav se znajde v osvežilni solati, sočnem sendviču, na domači pici ali pa se spremeni v hitro prilogo. Če imate pri roki dober paradižnik, imate kosilo praktično že na mizi.

    Dišeče testenine v petnajstih minutah

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Odličen dokaz za to so hitre poletne testenine, pri katerih glavno vlogo odigra prekmurski grozdasti paradižnik LUŠT.

    Za štiri lačne jedce potrebujete le:

    • 400 g najljubših testenin
    • 300 g slivovega paradižnika LUŠT
    • kakovostno oljčno olje
    • pest sveže bazilike
    • malo parmezana za piko na i

       

    Priprava je čisto preprosta. Medtem ko se testenine kuhajo, na oljčnem olju na hitro prepražite narezan paradižnik, da spusti svoj dišeči sok. Ko so testenine kuhane al dente, jih stresite naravnost v ponev k paradižniku. Vse skupaj premešajte z lističi sveže bazilike, razdelite na krožnike in potresite z naribanim parmezanom.

    V dobrih petnajstih minutah bo hiša zadišala po poletju, vi pa boste uživali v vrhunskem obroku, ki ne zahteva nobenih posebnih kuharskih spretnosti. Prav zaradi takšnih trenutkov ima dober domači paradižnik neprecenljivo mesto v naših srcih in kuhinjah.

    Brez kompliciranja: vsak je lahko chef

    Svež slovenski paradižnik lahko iz preprostega obroka ustvari pravo poletno poslastico. FOTO: LUŠT
    Svež slovenski paradižnik lahko iz preprostega obroka ustvari pravo poletno poslastico. FOTO: LUŠT

    V LUŠTu so prepričani, da je vsak med nami lahko vrhunski chef v lastni kuhinji. Za slasten krožnik namreč ne potrebujete zapletenih kuharskih tehnik, dragih pripomočkov ali večurnega stanja ob štedilniku. Skrivnost dobre jedi se vedno skriva na začetku: v izbiri kakovostnih in pristnih sestavin.

    Danes vse več ljudi kuha iz čistega veselja. Med tednom morda na hitro ustvarimo lahkotno kosilo, ob koncih tedna pa si vzamemo čas in z užitkom preizkušamo nove okuse. Ne glede na to, koliko časa imamo, nam je skupna želja po hrani z znanim poreklom. LUŠT zato nagovarja prav vse domače ustvarjalce in ljubitelje dobre hrane, ki radi kuhajo brez nepotrebnega zapletanja. Ko v roke vzamemo svež slovenski paradižnik, tudi najbolj običajen sendvič ali preprosta skleda solate v hipu postane prava kulinarična mojstrovina.

    Svežina, ki gre z vami na pot

    Lepi dnevi nas naravnost vlečejo ven – na pohode v hribe, kolesarske izlete, k vodi ali na brezskrbna družinska potepanja. Ko smo ves dan aktivni, hitro postanemo lačni, namesto težke hrane pa takrat prija nekaj osvežilnega. Namesto suhoparnih prigrizkov si lahko na poti privoščimo pravi, sočni obrok, ki ga pripravimo v nekaj minutah in preprosto pospravimo v nahrbtnik.

    Paradižniki LUŠT so zaradi svoje priročnosti popolni sopotnik za izlete. Odlično se obnesejo v bogatih sendvičih, osvežilnih tortiljah ali barvitih testeninskih solatah, ki med potjo ne izgubijo svojega okusa.

    Hitra poletna solata za v nahrbtnik

    FOTO: LUŠT
    FOTO: LUŠT

    Če iščete idejo za kosilo na travniku ali plaži, je ta osvežilna solata prava izbira. Zanjo potrebujete:

    Priprava ne bi mogla biti bolj preprosta. Paradižnike prerežite na polovico, kumare in mocarelo narežite na poljubne koščke, dodajte baziliko in vse skupaj pokapljajte z malce oljčnega olja. Nežno premešajte in zaprite v posodo za prenašanje.

    Solata je pripravljena v le nekaj minutah, na cilju pa vas bo pričakal pisan, privlačen in neverjetno hrustljav obrok. Dokaz, da za odličen piknik sredi narave ne potrebujete dolgotrajne priprave v kuhinji.

    Gorivo za aktivne dni

    Pohodniki, kolesarji, tekači in vsi, ki prosti čas radi preživljate ob ali na vodi, dobro poznate tisti občutek, ko se po športni aktivnosti oglasita lakota in prijetna utrujenost. Takrat nihče ne želi komplicirati. Aktivni posamezniki zato najraje posegajo po nezahtevnih, a hranljivih sestavinah, ki telesu hitro vrnejo energijo.

    Paradižnik je ravno zaradi tega stalnica v prehrani športnikov in rekreativcev. Ne zaradi kratkotrajnih modnih trendov ali eksotičnih obljub, ampak preprosto zato, ker deluje, je lahkoten, poln vode in se prileže tako v solati kot v sendviču.

    Po dolgem kolesarskem vzponu se narezan paradižnik odlično poda v toplo skledo testenin, po hribovskem pohodu obogati domač sendvič na vrhu gore, po popoldanskem supanju pa poskrbi za osvežitev v hitri solati. Ta vsestranskost je glavni razlog, da se nenehno vrača na naše jedilnike, ne glede na to, kako dinamičen je naš vsakdan.

    Šest karakterjev za vsak okus in priložnost

    Vsaka sorta paradižnika ima svoj značaj in svojo vlogo v kuhinji. FOTO: LUŠT
    Vsaka sorta paradižnika ima svoj značaj in svojo vlogo v kuhinji. FOTO: LUŠT

    Tako kot se razlikujejo naši poletni dnevi, se med seboj razlikujejo tudi paradižniki v družini LUŠT. Vsak od njih ima svojo obliko, stopnjo sladkobe in tisto pravo kulinarično vlogo, v kateri najbolj zablesti.

    • Grozdasti paradižnik LUŠT: to je tista dobro znana klasika, s katero se je zgodba sploh začela. Zanimivo je, da v Renkovcih že od začetka pridelujejo isto preverjeno sorto na popolnoma enak način. Zaradi polnega okusa in sočnosti je nepogrešljiv v poletnih solatah, odlično pa se obnese tudi v toplih omakah.
    • Mali grozdasti paradižnik LUŠT: nekoliko manjši brat klasičnega grozdastega paradižnika, ki očara z intenzivno aromo. Odličen je za pripravo hitrih prilog, peko v pečici ali kot pika na i domačim picam.
    • Datljevi in slivovi paradižniki LUŠT: ti podolgovati plodovi imajo čvrstejše meso in manj semen. Slivov paradižnik je prava izbira za kuhanje gostih, bogatih domačih omak, sladki datljevi paradižniki pa so naravnost rojeni za preprosto rezanje v sendviče ali tortilje, saj ne bodo razmočili kruha.
    • Češnjev paradižnik LUŠT: sladki, drobni grižljaji, ki ob ugrizu prijetno počijo. Zaradi svoje sladkobe so izjemno priljubljeni pri otrocih, nepogrešljivi pa so v osvežilnih testeninskih solatah.
    • LUŠTek: pisana mešanica pisanih češnjevih paradižnikov, ki s svojimi živahnimi barvami poskrbi, da vsak krožnik ali skleda solate takoj zaživi. Popolna izbira za dekoracijo jedi ali za zdrav prigrizek med delom in na poti.

     

    Z izbiro prave vrste lahko tako brez truda poudarite okus vsake jedi – od preprostega prigrizka do bogatega družinskega kosila.

    Zgodba iz rastlinjaka: narava, ki sodeluje pri pridelavi

    Paradižniki zorijo na rastlini v rastlinjakih v Renkovcih, nato pa hitro potujejo na trgovske police po Sloveniji. FOTO: LUŠT
    Paradižniki zorijo na rastlini v rastlinjakih v Renkovcih, nato pa hitro potujejo na trgovske police po Sloveniji. FOTO: LUŠT

    Pri lokalno pridelani hrani ne gre le za suhoparno oznako na embalaži ali geografski podatek. Ključna je celotna pot od rastlinjaka do trgovine. Paradižniki LUŠT rastejo v domačem okolju in gredo po obiranju naravnost na pot, zato so zlahka dostopni po vsej Sloveniji. Najdete jih na policah večjih trgovcev – v Sparu, Lidlu, Hoferju, Eurospinu in Tušu –, pa tudi na njihovi LUŠTni domačiji v Renkovcih ter na osrednji ljubljanski tržnici. Skoraj kjer koli v državi lahko kupimo zares sveže sadeže.

    Za tem prepoznavnim okusom pa stoji premišljen in naravi prijazen način pridelave. Vse se začne pri sadikah, ki jih vzgajajo izključno iz gensko nespremenjenih semen. Posajene so v povsem naravno podlago iz mešanice šote in kokosovih vlaken, namesto s podtalnico pa jih zalivajo z deževnico, ki jo zbirajo v velikih lagunah ob rastlinjakih.

    V rastlinjaku narava opravi večino dela. Za opraševanje cvetov skrbijo pridni čmrlji, ki so hkrati najboljši živi dokaz, da v pridelavi ni prostora za škodljiva kemična škropiva. Tudi če se med rastlinami pojavijo nepovabljeni škodljivci, težave ne rešujejo s kemijo, temveč v rastlinjak naselijo njihove naravne sovražnike, ki poskrbijo za ravnovesje.

    Vsak paradižnik v miru dozori na rastlini, nakupovalne košarice pa doseže šele po natančnem ročnem obiranju, ki zagotavlja, da so obrani le najboljši plodovi. Ko zunaj pritisne mraz, pa rastlinjake ogrevajo z obnovljivo geotermalno energijo iz prekmurskega podzemlja, s čimer sklenejo krog trajnostnega delovanja.

    Novost na policah: hrustljave slovenske kumare LUŠT

    Hrustljave slovenske kumare so najnovejša pridobitev LUŠTne družine. FOTO: LUŠT
    Hrustljave slovenske kumare so najnovejša pridobitev LUŠTne družine. FOTO: LUŠT

    Družina iz Renkovcev pa se letos predstavlja v še nekoliko bolj zeleni luči. Paradižnikom so se namreč pridružile slovenske kumare LUŠT, ki so že ob svojem prihodu postale prava poletna uspešnica.

    Gre za daljše kumare, ki jih odlikujeta izjemno tanek olupek in tista prava, hrustljava tekstura. Ker nimajo grenkega priokusa, so naravnost odlične za pripravo klasičnih solat z jogurtom ali kislo smetano, nepogrešljive pa so tudi v poletnih sendvičih, hladnih juhah, kot je gazpačo, ali preprosto narezane na palčke kot osvežilen prigrizek sredi vročega dneva.

    Tudi kumare rastejo v sodobnem rastlinjaku v Renkovcih pod budnim očesom prekmurskih pridelovalcev. Zaradi skrbno nadzorovanih razmer, naravnega varstva in hitre dostave obdržijo svojo sočnost veliko dlje kot uvožena zelenjava. Na voljo so pri večjih trgovcih po Sloveniji, med drugim v Sparu, Lidlu, Tušu in Eurospinu.

    V kombinaciji s prepoznavnimi paradižniki LUŠT so kumare popoln par za vse tiste dni, ko želimo na mizo prinesti nekaj hitrega, svežega in stoodstotno domačega. Ko potrošniki danes izbiramo zelenjavo, nas namreč vedno bolj zanima celotna zgodba – in LUŠT s svojo lokalno pridelavo, sledljivostjo in spoštovanjem do narave dokazuje, da je mogoče vrhunski okus pridelati brez nepotrebnega kompliciranja.

    Sodobno kmetijstvo in skrb za naravo gresta lahko z roko v roki. FOTO: LUŠT
    Sodobno kmetijstvo in skrb za naravo gresta lahko z roko v roki. FOTO: LUŠT

    Pridelano s spoštovanjem do narave

    Podjetje LUŠT svojo prepoznavnost gradi na jasnih temeljih: lokalni pridelavi, popolni sledljivosti in spoštovanju do narave ter lokalne skupnosti.

    Kako skrbijo za okolje?

    • Zelena energija: v hladnejših mesecih rastlinjake ogrevajo z obnovljivo geotermalno energijo iz prekmurskega podzemlja.
    • Varčevanje z vodo: namesto dragocene podtalnice za zalivanje rastlin zbirajo in uporabljajo deževnico.
    • Naravni pomočniki: za opraševanje cvetov skrbijo pridni čmrlji, naravno ravnovesje v rastlinjakih pa ohranjajo brez škodljivih kemičnih škropiv.
    • Ročno delo: vsak plod v miru dozori na rastlini in je obran ročno, kar zagotavlja vrhunsko kakovost.
       

    Pristen domač okus prekmurskega paradižnika in novih hrustljavih kumar LUŠT je rezultat dolgoročne usmeritve, ki dokazuje, da gresta sodobno kmetijstvo in skrb za naravo lahko z roko v roki.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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    Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
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    Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    4. 6. 2026 | 08:24
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Varčevanje ni iz mode. Le dobilo je nov pomen

    V času hitrih sprememb, negotovih trgov in vsakodnevnih finančnih odločitev se vedno več ljudi vrača k osnovnemu vprašanju:
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:09
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    Novice  |  Slovenija
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    Gledališče Koper: šest premier, veliki avtorji in prostor za človeka

    V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:22
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    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
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    Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

    Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
    8. 6. 2026 | 13:52
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    Šport  |  Kolesarstvo
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    45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

    Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Skolioza hrbtenice: vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Kaj če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
    Promo Delo 20. 5. 2025 | 08:59
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    Delov poslovni center  |  Šport
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    Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

    Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
    3. 6. 2026 | 08:16
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Sovoznik

    Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

    Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
    Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Ste pripravljeni na dolge sprehode po plaži?

    Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 08:52
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    Razno
    SPREMEMBA

    Ljudje so opazili razliko, še preden je sama dojela, kaj se dogaja

    Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 07:49
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    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
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    »Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

    Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
    9. 6. 2026 | 10:00
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    Magazin  |  Svet so ljudje
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    Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

    Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 11:40
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    Delov poslovni center  |  Zdravje
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    Težave z uhajanjem urina pri vadbi in pomen ustrezne intimne nege

    Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:15
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

    Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 09:12
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PODJETNIŠTVO

    Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

    V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
    9. 6. 2026 | 08:30
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    Telemach sedaj ponuja še več

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
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    Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

    Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
    8. 6. 2026 | 08:46
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