V zadnjih mesecih se v političnem diskurzu izraz policentrizem, »prostorska organizacija, ki temelji na porazdelitvi političnih, družbenih, gospodarskih, kulturnih in finančnih funkcij med več središči« – če si izposodim definicijo iz Urbanističnega terminološkega slovarja – najpogosteje povezuje z izrazom decentralizacija, ki pa je osredotočen predvsem na selitev državnih institucij iz Ljubljane, torej na decentralizacijo državne uprave.

Identiteto slovenskih regij opredeljujejo kompleksen preplet upravne in politične zgodovine, zaporedje centralizacij in decentralizacij v različnih državnih tvorbah, pripadnost različnim kulturnim območjem itn.

To kompleksnost je mogoče ponazoriti s prostorskim razvojem slovenskega jezika, ki je po svoji globinski zasnovi pluricentričen: kot dialektologinja lahko opišem razlike med posameznimi krajevnimi govori, brez poznavanja drugih dejavnikov pa ne morem ustrezno razložiti dejstva, da je posameznikova izbira jezikovne različice na premici med narečjem (ali izhodiščnim pogovornim jezikom) in knjižnim jezikom izrazito regionalno pogojena.

Beseda policentrizem v slovarjih na portalu Fran.

Le podroben popis regionalne raznolikosti slovenskega jezika pa lahko prežene prastrah pred normo, ki bi kakor koli dopuščala variantnost slovenskega jezika.

Sinergija med prepoznanim gospodarskim, kulturnim in družbenim potencialom posameznih regij ustvarja možnosti za premišljeno politično decentralizacijo. Vrnitev posameznih ministrov »domov« ali sprememba smeri dnevnih migracij žal (še) nista dovolj.

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Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Karmen Kenda-Jež.