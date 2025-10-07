Policija nad tatove mobilnih telefonov: To je največja operacija te vrste

Londonska policija je v veliki operaciji proti mreži tatov mobilnih telefonov aretirala 46 oseb, ki so domnevno del organizirane kriminalne skupine, poroča STA.

Te tolpe so znane po tem, da mimoidočim – tako domačinom kot turistom – iz rok iztrgajo telefon in jih nato prodajo naprej, predvsem na tuje trge. Policija sumi, da je skupina v zadnjem letu pretihotapila do 40.000 ukradenih mobilnih telefonov iz Združenega kraljestva v Azijo.

Preiskava z imenom Operacija Echosteep se je začela decembra lani, ko je ena izmed žrtev z iskalnikom locirala ukradeni iphone v bližini letališča Heathrow. Kasneje so policisti v skladišču našli škatlo s približno tisoč telefoni, namenjenimi v Hongkong.

Gre za eno največjih operacij te vrste

Župan Londona Sadiq Khan je poudaril pomen operacije: »To je brez dvoma največja operacija te vrste v zgodovini Združenega kraljestva.« Dodal je, da je policija prijela tako vodje tihotapskih mrež kot tudi ulične roparje in tatove.

Župan Londona Sadiq Khan FOTO: Oli Scarff/AFP

Višji inšpektor Mark Gavin, vodja Operacije Echosteep, je pojasnil: »Odkrivanje prvotne pošiljke telefonov je bilo začetna točka preiskave, ki je razkrila mednarodno tihotapsko mrežo. Menimo, da bi ta lahko bila odgovorna za izvoz do 40 odstotkov vseh ukradenih telefonov v Londonu.«

Pri tem Gavin dodaja, da so tihotapci ciljali predvsem izdelke znamke Apple, ker so v tujini izjemno dobičkonosni – ulični tatovi so menda za en ukraden telefon prejeli do 300 funtov, naprave pa so se na Kitajskem prodajale tudi za 5000 dolarjev, piše Guardian.

Po podatkih policije je bilo v Londonu lani ukradenih več kot 80.000 telefonov, kar je skoraj trikrat več kot pred štirimi leti, predvsem zaradi povečanega povpraševanja po rabljenih napravah.

Poveljnik Andrew Featherstone, vodja enote za boj proti krajam telefonov pri londonski policiji, je zaključil: »To je največja akcija proti krajam in ropom mobilnih naprav v zgodovini Združenega kraljestva – in ena najbolj izjemnih operacij, ki jih je Met kadarkoli izvedel.«