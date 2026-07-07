Policija: pogrešano osebo prijavite takoj, ne po 24 urah

Čas je najpomembnejši dejavnik, opozarja kriminalist Damjan Miklič. V zadnjih letih policija opaža zlasti več primerov, povezanih z demenco.

Pri prijavi pogrešane osebe ni treba čakati 24 ali 48 ur. To je eno ključnih opozoril policije, poudarja kriminalist Damjan Miklič, vodja Oddelka za krvne in seksualne delikte na Upravi kriminalistične policije, ki se že vrsto let ukvarja z iskanjem pogrešanih. »Ne vem, zakaj ljudje mislijo, da je treba čakati. Verjetno iz ameriških filmov. Roka ni. Pogrešanega ali pogrešano je treba prijaviti takoj, policija pa bo presodila, kako ukrepati,« pravi. Po kriminalistovih besedah se je v Sloveniji zavest o tem vendarle izboljšala. Ljudje pogrešanega sorodnika ali prijatelja vse pogosteje prijavijo prej, kar je pri iskanju lahko odločilno. »Čas je najpomembnejši dejavnik. Bolje je, da osebo hitro najdemo in se izkaže, da ni bilo nič hujšega, kot pa da se čaka predolgo,« poudarja. Primeri, kot ...