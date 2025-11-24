Še en politik sporočil, da se je boril z rakom

Nekdanji premier Združenega kraljestva David Cameron je v intervjuju s časnikom The Times razkril, da se je boril z rakom na prostati. Cameron je bil britanski premier med letoma 2010 in 2016 ter minister za zunanje zadeve od novembra 2023 pa do lanskih volitev.

Lord Cameron je obiskal osebnega zdravnika, ki ga je napotil na test PSA (prostata – specifični antigen), kjer zdravniki izmerijo količino proteinov, ki jih izločajo celice žleze prostate. Rezultati testa so bili skrb vzbujajoče visoki, zato so ga napotili na biopsijo, ki je potrdila raka prostate.

Cameron se je odločil za zdravljenje s fokalno terapijo, ki je sicer nova na področju zdravljenja raka prostate. Deluje s pomočjo električnih impulzov, ki najdejo in uničijo rakave celice.

Nekdanjega britanskega premiera je k pregledu spodbudila žena Samantha, potem ko je na radiu slišala pričevanje o rakavi diagnozi direktorja Soho Housa Nicka Jonesa.

»Neprijetno mi je govoriti o intimnih zdravstvenih težavah, a menim, da bi moral. Bodimo iskreni – moški ne maramo govoriti o svojem zdravju in velikokrat odlašamo,« je dejal Cameron. »Sram nas je govoriti o prostati, ker je med drugim tako tesno povezana s spolnim zdravjem,« je še dodal in nagovoril moške, naj se odločijo za preventivni pregled.

David Cameron kot britanski premier v pogovoru z Viktorjem Orbánom leta 2016. FOTO: Laszlo Balogh/Reuters

Cameron je vlado pozval, naj uvedejo obvezne zgodnje preglede za tiste, ki so najbolj dovzetni za raka prostate. V Veliki Britaniji za rakom prostate vsako leto zboli okoli 55.000 moških, a zanje ni uveden posebni pregled, saj naj bi bili testi PSA premalo zanesljivi.

Oktobra 2024 je šestkratni osvajalec olimpijskega zlata v dirkališčnem kolesarstvu Chris Hoy razkril, da so mu diagnosticirali raka v zadnjem stadiju. Rak se je začel na prostati, nato pa se je razširil v njegovo ramo, medenico, rebra in hrbtenico. Po ocenah zdravnikov naj bi mu takrat ostalo med dvema in štirim letom življenja, navaja Guardian.

Moško zdravje ne bi smelo biti prepuščeno naključju

59-letni politik je novice o raku prostate naznanil le nekaj dni prej, preden so nekaj britanskih moških povabili na pomembno testno preiskavo, ki naj bi postala ena najzanesljivejših za tovrstno bolezen. V okviru projekta Transform bodo primerjali rezultate preiskav s trenutnimi rezultati diagnoz britanskega zdravstvenega sistema NHS, ki vključujejo različne teste in biopsije.

Del projekta bo financiral Nacionalni inštitut za raziskovanje zdravja in oskrbe, in sicer bodo darovali okoli 18 milijonov evrov. Preostanek bo prispevala dobrodelna organizacija za raka prostate Prostate Cancer UK. »Veseli nas, da so Davidu Cameronu zgodaj odkrili raka prostate in da je uspešno prestal zdravljenje,« je dejala Chiara De Biase, direktorica za zdravstvene storitve, enakopravnost in napredek pri organizaciji Prostate Cancer UK.

»Hvaležni smo, da je delil svojo zgodbo in pripomogel k ozaveščanju o tej bolezni, ki je v začetnih fazah povsem ozdravljiva. Moško zdravje ne bi smelo biti prepuščeno naključju. Vsako leto zaradi te bolezni izgubimo 12.000 očetov, bratov, sinov in prijateljev. V Združenem kraljestvu se je prevesila tehtnica – preveč moških umira zaradi ozdravljive bolezni, predvsem iz socialno ogroženih okolij,« je še dejala Biasova in pozvala h korenitim spremembam.