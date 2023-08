Poljub, ki ni bil samo poljub

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Zaradi začasnega suspenza Rubiales (46) ne bo mogel opravljati nobene dejavnosti, povezane z nogometom. Španski nogometni predsednik je suspendiran tudi s položaja podpredsednika Uefe, prav tako so mu prepovedali kakršne koli stike s Hermosovo. Po poročanju španskih medijev popolnoma zaupa organom Fife in ponavlja, da mu je na ta način dana možnost, da začne svojo obrambo. In ta bo: naj zmaga resnica. Ves teden se je sicer opravičeval za svoje dejanje, a to bolj z izgovori v stilu, »bila je evforija, žal mi je, če sem koga prizadel«, vmes pa tudi s primitivnimi opazkami, da je vse skupaj »sranje«, ki so ga zakuhali »neumni idioti«.

Potem ko so ga ostro kritizirali ter pozivali k odstopu drugi nogometaši, mediji in celo španski premier, je Rubiales na petkovi izredni generalni skupščini španske nogometne zveze poljub označil za »spontan, obojestranski in sporazumen« in večkrat agresivno ponovil, da ne bo odstopil. Dvorana s pretežno moškimi delegati mu je pri tem ploskala, ženske so gledale v tla.

Zadnji konec tedna je vse več nogometnih ekip, tako moških kot ženskih, na svojih tekmah izkazalo podporo Hermosovi – z majicami, zapestnicami, transparenti. »S tabo smo, Jennifer Hermoso,« so tej sporočile tudi igralke Atletica Madrid v predsezonskem finalu ženskega pokala v Madridu. Hermosova je tekmo spremljala s tribune. FOTO: Reuters

Le nekaj ur za tem nastopom se je oglasila Jennifer Hermoso, ki je bila v prvih odzivih kratka, češ da »ni več česa povedati«, po svojem zastopniku pa je v petek sporočila, da v nobenem trenutku ni privolila v poljub in da je bila žrtev agresije. Na družbenih omrežjih so jo podprli mnogi športniki in športnice, med njimi Aitana Bonmatí, imenovana za najboljšo igralko svetovnega prvenstva za ženske, ki je na X zapisala: »Obstajajo meje, ki se jih ne sme prestopiti, in tega ne moremo tolerirati.« Podpori sta se pridružili tudi kapetanka ekipe Ivana Andrés in Olga Carmona, ki je v finalu dala zmagoviti gol.

Ibiza, Ibiza, Ibiza

V petek je španska vlada sporočila, da začenja pravni postopek za suspendiranje Rubialesa, prvič so škandal označili kot »MeToo španskega nogometa«. Kar se tiče nas, so to njegove zadnje ure v zvezi, je za madridski časnik El Pais dejal minister za kulturo in šport Manuel Iceta. Enainosemdeset španskih igralcev, vključno z vsemi 23 zlatimi nogometašicami, je že napovedalo, da ne bodo igrali za špansko žensko reprezentanco, dokler bo na položaju sporni predsednik.

Da bi bila zmeda še večja, je španska nogometna zveza stopila v bran svojemu predsedniku, češ da je bil poljub gesta naklonjenosti in hvaležnosti. Triintridesetletno nogometašico je obtožila »napačnega predstavljanja resničnosti«. Kljub temu je včeraj glavni trener zmagovalne ekipe Jorge Vilda kritiziral Rubialesa, njegov celotni trenerski štab pa je odstopil v znak protesta proti predsedniku.

Španski mediji niso pozabili omeniti, da sta bili v bližini Rubialesa tako španska kraljica Leticija kot njena 16-letna hči Sofía. FOTO: Reuters

Kot še piše El Pais, je Rubiales po poljubu sledil nogometašici v slačilnico in se šalil, da se bo poročil z njo. Rekel je, da jo bo peljal na izlet na Ibizo, kjer bodo proslavili njuno poroko. Na družbenih omrežjih je zakrožil tudi video iz garderobe, kjer je slišati vzklikanje Ibiza, Ibiza, Ibiza. Je pa madridski dnevnik pri vsem skupaj poudaril, da poljub brez privolitve sledi turbulentnemu vzorcu slabega ravnanja in neenakosti, španske nogometašice imajo namreč slabe plače, neustrezne razmere za treninge in slabo namestitev, prav tako nimajo dovolj podpornega osebja. Predsednik Kraljeve španske nogometne zveze naj bi slavil zmago tudi tako, da se je z desno roko grabil za testise. Španski mediji pri tem niso pozabili omeniti, da sta bili v njegovi bližini tako španska kraljica Leticija kot njena 16-letna hči Sofía. Petnajst minut po finalni tekmi je namreč na sredini igrišča potekala podelitev medalj. Igralce so sprejeli kraljica, predsednik Fife Gianni Infantino in Rubiales. Ko je Jennifer Hermoso prišla do njega, jo je ta najprej objel, nato pa položil roke na obe strani njene glave, jo stisnil k sebi in poljubil na usta.