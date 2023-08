Poljubi prihodnost v Sarajevu

V nadaljevanju preberite:

S filmom Poljubite prihodnost (Kiss the Future) ameriškega režiserja hrvaškega rodu Nenada Čičina Šaina, ki sta ga producirala hollywoodska zvezdnika Matt Damon in Ben Affleck, se danes začenja Sarajevski filmski festival. Za nagrade se bo tokrat potegovalo 49 filmov, med njimi je tudi devet avdiovizualnih del, pri katerih je sodelovala Slovenija. Film Poljubite prihodnost, ki je bil premierno predvajan na letošnjem Berlinalu, vrhunec filma predstavlja povojni koncert irske zasedbe U2 v Sarajevu, ko so na stadionu Koševo nastopili pred večdesettisočglavo množico in je ostal zapisan v kolektivnem spominu Sarajevčanov.