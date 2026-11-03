Poljud bo še zadnjič pel za Miša Kovača: Split se poslavlja od legende

Danes bo na splitskem stadionu Poljud potekalo veliko glasbeno slovo od legendarnega hrvaškega pevca Mate Miše Kovača. Vrata stadiona se bodo odprla ob 16. uri, uro pozneje pa se bo začel glasbeni program, na katerem bodo njegove največje uspešnice, kot so Poljubi zemlju, Ako me ostaviš in Dalmacija u mom oku, zapeli njegovi glasbeni prijatelji: Giuliano, Dražen Zečić, Mladen Grdović, Jole, Alen Nižetić in klapa Rišpet. Slovesnosti se bo predvidoma udeležil tudi hrvaški premier Andrej Plenković. Po približno 45-minutnem programu bo krsta z posmrtnimi ostanki še zadnjič zaokrožila okoli nogometnega igrišča, da se bo lahko od legendarnega pevca poslovil ves stadion. Zaradi dogodka bodo v okolici stadiona veljale prometne omejitve, vseh 33.000 brezplačnih vstopnic pa je že pošlo, poroča ...