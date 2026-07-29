Horoskop za sredo, 29. julija 2026

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    Polna luna. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Polna luna. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Delo UI
    29. 7. 2026 | 05:00
    5:11
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    Oven

    Danes ste v središču dogajanja, zato vaša disciplina in vodstvene sposobnosti pridejo do izraza. Poslovne naloge boste opravili z izjemno učinkovitostjo, kar lahko navduši nadrejene ter vam odpre vrata za prevzem večje odgovornosti. Bodite osredotočeni na strukturiran napredek, saj ne smete dovoliti, da vas impulzivnost odvrne od ciljev.

    Bik

    Pred vami je dan, ki spodbuja dolgoročno načrtovanje in urejanje poslovnih dokumentov, ker vam zvezde prinašajo podporo pri odobritvah, pogodbah ali investicijah. Izkoristite priložnost za strateške premike v karieri, vendar previdno razmislite o večjih finančnih odločitvah in se izogibajte prenagljenim nakupom.

    Dvojčka

    Strategija in notranja analiza sta danes vaša največja aduta, zato se izogibajte hitrim odločitvam, večjim naložbam ali tveganim partnerstvom. Raje se posvetite raziskovanju ter krepitvi dolgoročnih poslovnih načrtov. Na delovnem mestu bodite pozorni na podrobnosti in se izognite nepotrebnim zapletom.

    Rak

    Vaša učinkovitost bo danes nagrajena, saj boste uspešno zaključili pomembne naloge in utrdili svoj ugled v kolektivu. Lahko pričakujete tudi vračilo dolgov ali priznanje za preteklo delo, vendar se previdno izognite novim finančnim obveznostim in poskrbite za red v osebnih financah.

    Lev

    Dan je kot nalašč za izražanje kreativnosti in prevzemanje pobude, saj bodo vaše inovativne ideje opažene, še posebej v ustvarjalnih ali vodstvenih poklicih. To lahko prinese tudi finančne koristi, vendar ostanite samozavestni in ne dovolite, da vas ponos ovira pri sodelovanju z drugimi.

    Devica

    Stabilnost in urejenost sta danes ključ do uspeha, zato namesto iskanja novih izzivov raje izboljšajte obstoječe sisteme in poskrbite za natančno organizacijo nalog. Previdno načrtujte večje izdatke, zlasti v povezavi z domom ali pisarno, ter se izognite prenagljenim odločitvam.

    Tehtnica

    Komunikacija vam danes odpira vrata do napredka, saj boste uspešni v pogajanjih, predstavitvah ali pri iskanju dodatnih virov prihodka. Izogibajte se nepotrebnim naložbam v tehnologijo, raje vlagajte v znanje ter odnose znotraj kolektiva.

    Škorpijon

    Vaša sposobnost pogajanj in prilagodljivosti vas lahko danes pripelje do finančnih koristi. Uspešno boste izterjali dolgove ali sklenili dober posel, medtem ko je na delovnem mestu priporočljivo staviti na diplomacijo in odprtost za spremembe v urniku ali projektih.

    Strelec

    Danes ste polni samozavesti, kar se bo poznalo pri nastopih, predstavitvah ali vodenju skupinskih projektov. Sodelovanje s sodelavci bo uspešno, vendar bodite previdni pri nepotrebnih stroških, saj naj bo dolgoročna varnost na prvem mestu.

    Kozorog

    Vaša avtoriteta in zanesljivost bosta danes opaženi, zato pogumno prevzemite vodilne naloge in predstavite svoje ideje. Nadrejeni bodo cenili vašo mirnost in učinkovitost, kar lahko pomeni napredek v prihodnosti, zato se izogibajte razkošnim izdatkom zgolj zaradi vtisa.

    Vodnar

    Danes je vaš trenutek! Polna luna v vašem znamenju prinaša prelomnice na kariernem področju, zato pričakujte priznanje ali pomemben osebni dosežek. Največ boste dosegli z delom v ozadju in strateškim načrtovanjem, medtem ko pozorno spremljajte stroške, zlasti pri potovanjih ali spletnih storitvah.

    Ribi

    Realističen pristop in natančno načrtovanje vam danes prinašata uspeh, zato preverite vse podrobnosti pri projektih in se izognite zmedi ali napačnim odločitvam. Na delovnem mestu stavite na preudarnost in jasne prioritete, saj bo to okrepilo vaš ugled.

    Sreda, 29. julija 2026, je dan, ko poslovno področje osvetljujejo jasnost, priznanje in strateška energija. Polna luna v Vodnarju izpostavlja profesionalne cilje, Sonce v povezavi z Jupitrom pa prinaša samozavest in priložnosti za napredovanje. Ključ do uspeha danes so vztrajnost, premišljeno načrtovanje in učinkovita komunikacija, zato izkoristite ta dan za pomembne korake naprej v karieri!

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Dxpnet, Thekit, Cafeastrology, Indiatimes, Economictimes, Elle.

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    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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    Magazin

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