Polona Bertoncelj: Na Touru vsak dan nastane nova zgodba

Četudi milijoni navijačev spremljajo boj za rumeno majico na Dirki po Franciji, športna novinarka Polona Bertoncelj opozarja, da so za spektaklom predvsem ljudje. V intervjuju razmišlja o tem, kako se je šport v zadnjih letih spremenil v velik posel, v katerem imajo vse večjo vlogo sponzorji, mediji in družbena omrežja, a kljub temu najlepši trenutki ostajajo tisti, ko športniki znova začutijo otroško veselje do igre.

Posebej iskreno spregovori tudi o pogovorih s športniki takoj po največjih uspehih ali bolečih porazih. »Sama se trudim, da sem najprej človek in šele potem novinarka,« pravi ter priznava, da se ob kamerah pogosto sreča z zelo ranljivimi posamezniki, ki morajo svoja čustva deliti z javnostjo, še preden jih sploh sami predelajo. V pogovoru razkriva tudi, kako je gradila zaupanje v športnem novinarstvu, zakaj jo privlačijo nepredvidljive razmere in kaj jo je spremljanje prvih ženskih poletov naučilo o razvoju ženskega športa.

V celotnem intervjuju na Onaplus.si Polona Bertoncelj odkrito spregovori o zakulisju največjih športnih dogodkov, pritisku na vrhunske športnike, svojem delu na Touru in trenutkih, ki jih televizijske kamere pogosto ne ujamejo.