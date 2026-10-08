Polona Juh: Želim si, da me končno kdo vpraša, kaj me res zanima

Po približno treh desetletjih igralske poti si Polona Juh želi več pogovorov o tem, kaj jo ustvarjalno zanima. »Vedno sem si želela, da bi me nekdo vprašal, kaj bi želela igrati, oziroma kaj me zanima,« pove v podkastu Sovoznik. Njena misel odpira vprašanje položaja igralca v ustanovi, katere umetniško podobo soustvarja, na izbiro vlog in repertoarja pa ima omejen vpliv.

Gledališče potrebuje jasno umetniško vodstvo, toda tudi prostor za pobude ansambla. Polona Juh ga razume kot skupnost, v kateri nastajajo skupni jezik, humor in odziv na svet. Zato pogreša bolj vzajemen dialog. Med redkimi uresničenimi željami omenja Blanche v Williamsovem Tramvaju Poželenje, do katere je pot vodila tudi skozi iskanje ravnovesja med ženskimi in moškimi vlogami.

Igralčevo avtorstvo se medtem oblikuje v podrobnostih, ki jih gledalec pogosto zazna, ne da bi se jih zavedal: v premoru, barvi glasu, obratu telesa. Polona Juh osebo zasluti že ob prvem branju besedila, iz njene podobe pa nato razvija gib in odrski izraz. Plesna in baletna izkušnja sta ji dali občutljivost za telesno govorico, s katero lahko razpre tudi neizrečeno. Takšno ustvarjanje zahteva samorefleksijo in sposobnost vživljanja v drugega.

Polona Juh, dramska in filmska igralka. Foto: Jure Eržen

Prav zato toliko ostreje zazveni njen razmislek o razkoraku med umetniškim talentom in odnosom do sočloveka. Občutljivost na odru še ne zagotavlja spoštovanja v zaodrju. Igralka pripoveduje, da jo je kot mlado kolegico starejši igralec poskušal otipavati; po njenem pričevanju je Jernej Šugman, ko je izvedel za dogodek, posegel vmes. Takšnih dejanj takrat niso prijavljali, danes pa bi jih po njenem prepričanju morali. Gledališče lahko raziskuje zlorabo moči, vendar mora znati zaščititi tudi ljudi v lastni hiši.

Nasilje jo zaposluje tudi v novem filmu – muzikalu Tihane Zinajić, v katerem igra Azro, žensko, zaznamovano z bolečo preteklostjo in življenjem ob nasilnem možu. Glasba in ples dopolnjujeta pripoved, ki odpira vprašanja družinskih odnosov in dolgotrajnih posledic travme.

Ob koncu pogovora se tema človeške ranljivosti preseli v izkušnje ob spremljanju ostarelih staršev. Polona Juh govori o dolgem čakanju in pomanjkanju pozornosti do bolnikov, ob tem pa posebej pohvali obravnavo na infekcijski kliniki. »Še vedno smo navajeni na neko večje sočutje, večjo odgovornost,« pravi.

V tem pričakovanju se stikajo osrednje teme pogovora. Prisluhniti ustvarjalni pobudi, odzvati se na prestopljeno mejo in poskrbeti za nemočnega človeka pomenijo različne oblike iste odgovornosti. Umetnost lahko izostri pogled na človeško stisko. Njena spoznanja dobijo težo tudi v tem, kako ravnamo, ko se stiska pojavi pred nami.