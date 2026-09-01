Polona Juh: Šla bi, daleč bi šla

Polona Juh, dolgoletna članica ljubljanske Drame in igralska prvakinja, je pravkar končala prvi del snemanja celovečernega filmskega muzikala Azra, v katerem igra naslovno vlogo. Azra je divja, uporniška in neukrotljiva ženska, ki se sooča z nasilnim odnosom, družinskimi ranami in skrivnostmi iz preteklosti.

»Azra je zelo divja, neukrotljiva, uporniška, brez dlake na jeziku, drzna in zaradi tega tarča toksičnih moških,« pravi igralka. Njena junakinja na koncu zbere moč in prekine odnos z možem, ki ga Juhova opiše kot nasilnika in egocentrika.

Toda igralka ob tem pravi, da popolne osvoboditve človeka po njenem mnenju ni. »Zlagala bi se, če bi rekla, da sem se česarkoli v življenju osvobodila.« Sama se občutku svobode najbolj približa skozi umetnost. »Ko lahko začutim breztežnost v gledališki predstavi ali filmu. Ampak potem sama sebi rečem: to so zgolj trenutki.« Intervju preberite na Onaplus.si.