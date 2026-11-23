Ameriška platforma za napovedne trge Polymarket je pred dvema dnevoma blokirala dostop uporabnikom iz Slovenije. Državo je uvrstila na seznam območij, v katerih je trgovanje v celoti prepovedano, skupaj z Nemčijo, Francijo, Italijo, Veliko Britanijo in ZDA. Razloga za uvrstitev Slovenije na seznam platforma posebej ne pojasnjuje.

Zanimivo je, da je na Polymarketu še vedno objavljen trg, namenjen napovedi zmagovalca prihodnjih ljubljanskih županskih volitev. Po podatkih, objavljenih 15. novembra 2026, je Zoranu Jankoviću pripisoval 69-odstotno verjetnost zmage, Luki Mescu pa 30-odstotno. Aleksandar Repić in Aleš Vrhovec sta imela manj kot odstotek. Skupni obseg trgovanja na tem trgu je znašal približno 1,03 milijona dolarjev.

Za Jankovićevo kandidaturo je bilo zabeleženih za približno 297.000 dolarjev prometa, za Meščevo pa za 254.000 dolarjev. Odstotki predstavljajo tržne ocene uporabnikov platforme, ne rezultata javnomnenjske raziskave ali uradnih volilnih napovedi.

Polymarket omejitve utemeljuje z regulatornimi zahtevami, zakonodajo o igrah na srečo in napovednih trgih ter zahtevami glede preprečevanja pranja denarja. Konkretnega razloga za blokado Slovenije ni navedel.