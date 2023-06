V nadaljevanju preberite:

Nebotičnik Montparnasse že pol stoletja tako močno vznemirja Parižane, da bi ga nekateri še danes najraje podrli. A bo stal še naprej, že kmalu menda kot ikona 21. stoletja, prežeta z ekofilozofijo.

Montparnasse je pomembna točka v Parizu, tudi točka grdega. Najbrž je v globoki naravi človeka, da se najbolje počuti v znanem okolju in obdan s preverjenimi rešitvami, medtem ko novitete sprožajo v njem nelagodje. Tako ni čudno, da so se tudi pred petdesetimi leti Parižani zgražali, ko so jim intra muros postavili prvi nebotičnik iz jekla in stekla, zares posvojili pa ga niso niti do danes. Stolpnica Montparnasse je pač grda oziroma je grda samo toliko, da v nasprotju z Eifflovim stolpom, Centrom Pompidou, piramidami pred Louvrom z leti ni mogla postati lepa, najsi ji poskušajo nekateri še tako gledati skozi prste, razumeti njeno nekdanjo arhitekturno modernost, drznost, ambicioznost.