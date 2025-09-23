Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

Delež starejših oseb se povečuje, hkrati pa se podaljšuje življenjska doba. Vse več ljudi si želi preživeti starost v svojem domu, kjer se počutijo varno, domače in povezano s svojim okoljem. To pa zahteva nove pristope k organizaciji pomoči, ki omogočajo, da posameznik ohranja dostojanstvo, samostojnost in kakovost življenja.

Pomoč na domu tako ni le storitev, temveč postaja ključni element socialne in zdravstvene politike ter podporni sistem za celotne družine. Sodobne prakse oskrbe vse bolj poudarjajo pomen integriranega pristopa, ki združuje strokovno znanje, dostopnost storitev in osebni odnos do uporabnika.

FOTO: JUNAKI NA DOMU

Pogled v prihodnost

Potreba po pomoči na domu se bo v prihodnjih letih še povečala. Ključno bo povezovanje različnih akterjev: lokalnih skupnosti, javnih zavodov in zasebnih ponudnikov.

Zakon o socialnem varstvu (ZSV) določa, da imajo do subvencionirane pomoči pravico osebe, ki zaradi starosti, invalidnosti ali drugih posebnih okoliščin potrebujejo pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih, odobri pa jo občina stalnega prebivališča. Storitev se financira delno iz občinskega proračuna, delno pa jo krije uporabnik. Analizo pomoči na domu (2024), pogoje in cene najdete na povezavi Inštituta RS za socialno varstvo TUKAJ. Preverite lahko pogoje in cene po občinah.

Pomembno pa je poudariti, da je pomoč na domu dostopna samoplačniško vsem posameznikom po polnih cenah, ne glede na starost ali zdravstveno stanje, kar pomeni, da se za storitev lahko odloči kdor koli, ki želi strokovno podporo pri vsakodnevnih opravilih ali večje udobje doma. Polne cene samoplačniške pomoči na domu se usklajujejo po sistemu določanja cen v socialnem varstvu, ki ga odobri Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter upoštevanja trga dela, skupaj s pogoji pa jih najdete TUKAJ.

FOTO: JUNAKI NA DOMU

Poleg tega se razvijajo tudi programi pomoči na domu v okviru dodatnih zavarovanj. Zavarovanci, ki imajo sklenjene posebne pakete pri zavarovalnicah, lahko uveljavljajo pravico do določenega števila ur pomoči in oskrbe na domu ali drugih storitev, kar jim omogoča večjo finančno predvidljivost in razbremenitev družinskega proračuna.

Profesionalizacija in sistematičen razvoj pomoči na domu bosta tako pomembna koraka, ki lahko dolgoročno prispevata k bolj vzdržnemu zdravstvenemu in socialnemu sistemu ter zagotavljata enakopravnejši dostop do storitev.

Strokovni profil izvajalcev pomoči na domu in storitve

Pomoč na domu izvajajo različni strokovni in podporni profili. Med njimi so medicinske sestre, negovalci, socialni oskrbovalci, gospodinjski pomočniki, fizioterapevti, delovni terapevti, pedikerji, frizerji in drugi, ki s svojim znanjem in izkušnjami prispevajo k celostni oskrbi.

Njihova naloga ni zgolj opravljanje fizičnih opravil, temveč tudi spremljanje zdravstvenega stanja, spodbujanje k telesni aktivnosti, nudenje psihosocialne podpore in zmanjševanje občutka osamljenosti. S strokovno pomočjo na domu se starejši in bolni lažje spopadajo z vsakodnevnimi izzivi, hkrati pa ostajajo aktivni člani lokalne skupnosti.

Na ta način se zmanjšuje tveganje za institucionalizacijo, kar je pomembno tako za posameznika kot za družbo kot celoto. Zmanjšujejo se stroški dolgotrajne oskrbe, krepi pa se socialna povezanost in občutek medgeneracijske solidarnosti.

Razbremenitev družin

Skrb za starejše in bolne družinske člane je pogosto vir stresa in izčrpanosti za svojce, ki morajo usklajevati službene obveznosti, skrb za otroke in lastne potrebe. Pomoč na domu je nepogrešljiva razbremenitev, saj prevzame del vsakodnevnih nalog in zagotavlja, da so bližnji ustrezno oskrbljeni.

Občutek, da je doma prisotna usposobljena oseba, prinaša svojcem varnost, hkrati pa omogoča bolj kakovostne odnose, saj lahko čas z najbližjimi preživijo na prijetnejši način in ne le v vlogi oskrbovalcev. To je dragoceno, saj preprečuje izgorelost ter krepi medsebojno povezanost in zaupanje.

FOTO: JUNAKI NA DOMU

Strokovnost in srčnost

Pomoč na domu temelji na kombinaciji strokovnih znanj in človeške topline. Strokovnjaki obvladajo področja nege, rehabilitacije, gospodinjstva in psihosocialne podpore itn., kar zagotavlja celostno obravnavo.

Enako pomembna pa je čustvena komponenta – empatija, spoštovanje in potrpežljivost. Uporabniki pomoči na domu se pogosto srečujejo z občutkom ranljivosti, zato je spoštljiv odnos ključen za ohranjanje njihovega dostojanstva in samozavesti. Srčnost izvajalcev je tista, ki razlikuje mehansko opravljeno storitev od resnične podpore.

Ko se strokovnost in srčnost združita, nastane pomoč, ki ne pokrije le praktičnih potreb, temveč daje uporabniku občutek varnosti, bližine in pripadnosti.

Ničelna toleranca do dela na črno

Pri storitvah pomoči na domu je ključnega pomena, da se uporabniki odločajo za izvajalce, ki delujejo v skladu z zakonodajo in imajo ustrezna dovoljenja. Delo na črno v tem občutljivem področju je tveganje tako za uporabnika kot za njegove svojce.

Neprijavljeni izvajalci ne zagotavljajo pravne zaščite, pogosto niso strokovno usposobljeni, poleg tega pa ustvarjajo nelojalno konkurenco izvajalcem, ki zakonito poslujejo. Za uporabnika to pomeni tveganje za nekakovostno storitev, pravno negotovost ter celo nevarnost za zdravje in življenje.

Ničelna toleranca do dela na črno zato ni le etično, ampak tudi strokovno in pravno nujna. Le s transparentnim in zakonitim delovanjem lahko zagotovimo, da so uporabniki resnično varni in da storitve ohranjajo visok standard kakovosti.

Naročite se na posvet o postopku prijave za subvencionirano pomoč na domu, samoplačniško pomoč, vključitev v zavarovanje in druge možnosti pridobitve financiranja po Zakonu o socialnem in zdravstvenem varstvu

Strokovni izvajalci s svojim znanjem in srčnostjo so neprecenljiva dodana vrednost in vsak dan dokazujejo, da so majhne geste pomoči lahko odločilne za veliko življenjsko razliko. Pomoč na domu – Junaki na domu vam strokovno brezplačno svetujemo glede možnosti pomoči na domu.

FOTO: JUNAKI NA DOMU

Med najpogostejšimi storitvami so pomoč pri osebni higieni in temeljnih opravilih, pomoč v gospodinjstvu, spremstvo in družabništvo, fizioterapija, delovna terapija, vadba na domu, masaža na domu, medicinska pedikura, frizer, psihosocialna pomoč. Opise storitev najdete TUKAJ.

Uporabniki storitev so lahko brez skrbi, saj naše delo temelji na dovoljenjih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter dovoljenjih Ministrstva za zdravje. To pomeni, da ne gre za delo na črno in da so vsi oskrbovalci pravno preverjeni ter strokovno usposobljeni. Tako zagotavljamo varnost, zanesljivost in kakovost, ki jo uporabniki pričakujejo in si jo zaslužijo.

Z veseljem vam bomo prisluhnili in skupaj poiskali najboljšo rešitev. Pravočasna pomoč prinese največ koristi – za uporabnika, družino in družbo kot celoto. Pokličete nas lahko na brezplačno telefonsko številko 080 11 13 ali nam pišete na e-naslov info@junakinadomu.si. Več o storitvah pomoči in oskrbe na enem mestu Junaki na domu si lahko preberete TUKAJ.

Naročnik oglasne vsebine je DEOS in Moj načrt – Junaki na domu