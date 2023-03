Vlada na pomoč najstnikom pri ljubezenskih razhodih

Na Novi Zelandiji so v sredo zagnali kampanjo Love Better (Ljubiti bolje), s katero želijo pomagali najstnikom, da si laže opomorejo po razhodu s partnerjem in zgradijo boljše odnose, poroča ameriški CNN.

Gre za preventivno kampanjo, namenjeno spodbujanju varnih, pozitivnih in enakopravnih odnosov, ki je sicer del širše nacionalne strategije za odpravo nasilja v družini in spolnega nasilja. Vlada je namreč težave v odnosih med mladimi prepoznala kot enega ključnih problemov. Ministrstvo za socialni razvoj bo zato v naslednjih treh letih za kampanjo namenilo 6,4 milijona novozelandskih dolarjev (3,7 milijona evrov)

Na vseh platformah

Glede na raziskavo, ki jo je vlada naročila leta 2022, je bilo skoraj 80 odstotkov novozelandskih 16- do 24-letnikov v ljubezenskem razmerju, in kar 87 odstotkov je poročalo o stanju, ki je preseglo običajno bolečino ob razpadu zveze. Večina mladih – 55 odstotkov – niso tako samozavestni, da bi lahko razmerje prekinili brez škode, so med drugim pokazale številke. Slabe izkušnje ob razhodu – samopoškodovanje, depresijo, tvegano spolno vedenje ter nasilje in prisilo, vključno z izsiljevanjem, ljubosumjem in maščevanjem – je namreč doživelo kar 68 odstotkov anketirancev v raziskavi.

»Več kot 1200 mladih kivijev nam je povedalo, da potrebujejo podporo pri soočanju z zgodnjimi izkušnjami ljubezni in prizadetost ob razpadu zveze je bila izpostavljena kot pogost problem,« je dejala pomočnica ministra za družbeni razvoj in zaposlovanj Priyanca Radhakrishnan.

»Takega pristopa ni imela še nobena vlada na svetu«, je v sredo za Guardian še poudarila povedala Radhakrishnanova. Kampanja namreč poteka z uporabo nekaterih resničnih zgodb, mladi razpravljajo o tem, kako se soočajo z razhodom, vključuje videoposnetke, članke, oddaje in drugo vsebine na družbenih medijih. Od tiktoka do instagrama mlade spodbujajo, da priznajo svojo bolečino, jo prepoznajo in jo usmerijo v nekaj pozitivnega.