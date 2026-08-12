Pomorski krst odslej v registru nesnovne kulturne dediščine

V register nesnovne dediščine je bil vpisan pomorski krst. Ta poteka ob sprejemu nove generacije bodočih dijakov na pomorsko šolo ter obsega niz dogodkov, kot so povorka, prisega in krst, ki so razporejeni skozi več dni. Skozi čas se je iz spontanega dogodka razvil v uveljavljeno šego, ki povezuje širšo skupnost Pirana in njegove okolice.

Pomorski krst, znan tudi kot Neptunov ali Mornarski krst, poteka v Portorožu in Piranu na prvi ali drugi petek in soboto v septembru. Organizira ga Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran oziroma nekdanja Srednja pomorska šola ter predstavlja simboličen sprejem dijakov prvih letnikov v šolo pod okrilje morskega boga Neptuna.

Tako je bil videti pomorski krst leta 1957. FOTO: GEPŠ

Tradicija od leta 1947

Šega je prvič potekala leta 1947, ko je v Žusterni pri Kopru začela delovati Slovenska pomorska trgovska akademija. Takratni dijaki so po vzoru krsta rudarjev iz Idrije organizirali krst pomorščakov. Sprva je bil pomorski krst namenjen samo dijakom pomorskih smeri – navtikom in ladijskim strojnikom, pozneje, ko je šola pridobila še druge programe, se je tradicija krsta razširila na dijake vseh programov šole.

FOTO: Janez Mužič

Kot so ob vpisu v register sporočili z ministrstva za kulturo, predstavlja pomembno prelomnico v življenju dijakov prvih letnikov omenjene šole, saj z udeležbo na dogodku simbolno izkažejo pripadnost šoli ter pomorskemu poklicu, za katerega se izobražujejo. Šega vsako leto privabi tudi številne obiskovalce, kar potrjuje njeno pomembno vlogo v lokalnem okolju in tudi širše.

FOTO: Janez Mužič

Dogajanje se začne v petek na Tartinijevem trgu v Piranu, v soboto sledi povorka dijakov izpred šole v Portorožu preko Bernardina do Pirana. V njej so novinci oblečeni v žakljevinasta oblačila in nosijo dolgo ladijsko vrv, izbrani dijak četrtega letnika pa predstavlja Neptuna. V sprevod so lahko vključeni še vojaki s helebardami, godbeniki in drugi udeleženci.

V Piranu povorka obkroži Tartinijev trg in Punto, nato sledi program na trgu pred glavnim pomolom, v katerem zapriseže nova generacija dijakov. Ob koncu programa novince krstijo tako, da jih vržejo v morje. V preteklosti pa je moral vsak novinec po obredu spiti še skodelico morske vode.

Šega je bila v register vpisana na pobudo Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran.