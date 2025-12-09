Ponovno odločajo o varnosti princa Harryja

Princ Harry je znova zaprosil za polno policijsko varnostno zaščito ob obiskih Velike Britanije. Prošnjo za financirano policijsko varnost, kot jo ima kraljeva družina, so mu zavrnili že maja. Na negativno razsodbo se je princ odzval, da brez kraljevih varnostnikov obisk njegove družine ni varen.

Po poročanju BBC se ponovno odloča, ali princu kljub prenehanju opravljanja uradnih kraljevih dolžnosti pripada varovanje, kot ga imata njegov oče kralj Karel III. in brat princ William. Harry je varnostnike izgubil, ko se je leta 2020 s soprogo Meghan Markle preselil v ZDA.

Na zadnjo zavrnitev prošnje se je vojvoda Susseški odzval: »Na tej točki ne vidim možnosti, da bi lahko svoje otroke in ženo varno pripeljal v Združeno kraljestvo.« Kralj Karel III. je svoja vnuka, Archieja in Lilibet, spoznal samo enkrat. Leta 2022 sta se vnuka udeležila praznovanj platinastega jubileja pokojne kraljice Elizabete II., ki je istega leta umrla.

Odbor za zaščito kraljevih in javnih oseb Ravec je ob prejšnji prošnji sklenil, da je Harry le občasni obiskovalec Združenega kraljestva in naj se zato o njegovem varovanju odloča od primera do primera. Buckinghamska palača pa je javnosti sporočila, da so o prošnji vsakokrat natančno razsodili in vedno presodili, da jo zavrnejo.